Банки в панике: россияне массово опустошают банкоматы

Однако патологическая жадность мешает снизить курсы валют

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что в снятии наличных средств с банкоматов в крупных объемах не имеет никакого смысла. Таким образом представитель банковского сектора отреагировал на сообщения медиа о резком повышении курса валют в РФ на фоне громких событий в стране.

Войлуков утверждает, что максимум, который могут обеспечить себе граждане в нестабильной ситуации – небольшой запас в виде наличных денег. А панические настроения всегда сопровождаются массовым снятием средств из банкоматов. Тем не менее, ЦБ держит запасы ликвидности в крупных объемах, которых всегда хватает на несколько дней.

Пока что нельзя угадать, каким образом банки отреагируют на ситуацию в начале рабочей недели. При повышенном интересе к валюте курсы поднимаются для некоторого "охлаждения панического спроса".

"Бежать и скупать доллары и евро по завышенному курсу в паническом настроении – не самый правильный вариант", – считает специалист.

Рост валюты на фоне паники населения – стандартный курс. Эксперты рынка с пеной у рта утверждают, что таким образом банки пытаются "сдержать эмоции", а не заработать в разнице – настолько благи и чисты их исключительные в моральном отношении намерения.