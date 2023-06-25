Банки в панике: россияне массово опустошают банкоматы

Банки в панике: россияне массово опустошают банкоматы
Artem Sobolev/www.globallookpress.com
Однако патологическая жадность мешает снизить курсы валют

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что в снятии наличных средств с банкоматов в крупных объемах не имеет никакого смысла. Таким образом представитель банковского сектора отреагировал на сообщения медиа о резком повышении курса валют в РФ на фоне громких событий в стране.

Войлуков утверждает, что максимум, который могут обеспечить себе граждане в нестабильной ситуации – небольшой запас в виде наличных денег. А панические настроения всегда сопровождаются массовым снятием средств из банкоматов. Тем не менее, ЦБ держит запасы ликвидности в крупных объемах, которых всегда хватает на несколько дней.

Пока что нельзя угадать, каким образом банки отреагируют на ситуацию в начале рабочей недели. При повышенном интересе к валюте курсы поднимаются для некоторого "охлаждения панического спроса".

"Бежать и скупать доллары и евро по завышенному курсу в паническом настроении – не самый правильный вариант", – считает специалист.

Рост валюты на фоне паники населения – стандартный курс. Эксперты рынка с пеной у рта утверждают, что таким образом банки пытаются "сдержать эмоции", а не заработать в разнице – настолько благи и чисты их исключительные в моральном отношении намерения.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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