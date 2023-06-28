Европейцам пора вернуться с небес на землю

Страны Европейского союза считают своим достижением то, что ввели против Российской Федерации бесконечное количество санкций. Однако очевидно, что такой подход, в первую очередь, бьет по ним самим. Отрезвить хвастающийся ударами по Москве ЕС решили в Китае.



Работник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань отметил, что европейцы избрали особый подход к оценке своих экономических показателей и на выходе получают относительно неплохие результаты. Однако финансовая устойчивость Европы базируется только на показателях южных стран, что абсолютно не репрезентативно.



Китайский эксперт напомнил о громких заявлениях со стороны Европы на фоне некоторого снижения цен на энергетические носители. Когда это произошло, европейцы в голос заявили о том, что такие прекрасные тенденции стали результатом работы властей над обеспечением стабильности в регионах.



Таким образом европейцы хотели доказать, что могут прожить без нашей страны и хвастались своей независимостью. Однако реальное положение дел говорит о другом. Например, локомотив Европы – Германия очень дорого заплатила за такую "устойчивость". Местные жители воют от резкого взлета цен, уровень жизни в стране серьезно снизился. Таким образом очевидно, что без России и ее энергоресурсов европейцам приходится очень тяжело.

