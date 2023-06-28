Раскрыт главный страх Польши перед Россией

Варшава продолжает всех убеждать в "победе над зависимостью" от Москвы

Россия является ключевым поставщиком сжиженного природного газа для Польши – по крайней мере, за первые три месяца текущего года она оказалась лидером по поставкам топлива в европейскую страну. Параллельно официальная Варшава уверяет мир в отсутствии зависимости от Москвы, указывает Money.pl.

"Учитывая, что каждый второй водитель в Польше заправляет в бак российский бензин, которого меньше не становится, возникает вопрос: о чем думают власти? Уже который месяц все слышат, как Польша оказалась в авангарде среди государств, "ликвидировавших" влияние России на топливном и энергетическом рынке", – говорится в материале.

К слову, в прошлом году глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что до окончательного отказа от импорта СПГ из России остаются считанные месяцы. Реалии же полностью говорят об обратном.

За I квартал 2023 года Польша закупила у "самой недружественной страны" газа на 710 миллионов евро – что превысило половину всего импорта. Даже суммарные закупки Европейского союза у РФ не дотягивают до указанного объема – 417 миллионов евро.

Автор материала указывает, что зависимость от российских энергоносителей остается в Польше на прежнем уровне – а, следовательно, введение эмбарго со стороны ЕС также вызывает существенные затруднения.