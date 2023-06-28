Раскрыт главный страх Польши перед Россией

Раскрыт главный страх Польши перед Россией
Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Варшава продолжает всех убеждать в "победе над зависимостью" от Москвы

Россия является ключевым поставщиком сжиженного природного газа для Польши – по крайней мере, за первые три месяца текущего года она оказалась лидером по поставкам топлива в европейскую страну. Параллельно официальная Варшава уверяет мир в отсутствии зависимости от Москвы, указывает Money.pl.

"Учитывая, что каждый второй водитель в Польше заправляет в бак российский бензин, которого меньше не становится, возникает вопрос: о чем думают власти? Уже который месяц все слышат, как Польша оказалась в авангарде среди государств, "ликвидировавших" влияние России на топливном и энергетическом рынке", – говорится в материале.

К слову, в прошлом году глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что до окончательного отказа от импорта СПГ из России остаются считанные месяцы. Реалии же полностью говорят об обратном.

За I квартал 2023 года Польша закупила у "самой недружественной страны" газа на 710 миллионов евро – что превысило половину всего импорта. Даже суммарные закупки Европейского союза у РФ не дотягивают до указанного объема – 417 миллионов евро.

Автор материала указывает, что зависимость от российских энергоносителей остается в Польше на прежнем уровне – а, следовательно, введение эмбарго со стороны ЕС также вызывает существенные затруднения.

Источник: Money.pl ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россиян обрадуют бесплатными продуктами с истекающим сроком годности

Законодатели намерены подкорректировать правовые нормы

"Шансов нет": в США заявили об ударе в спину Киеву от НАТО

Ложь альянса до добра не доведет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей