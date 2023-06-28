Китайские элиты нанесли экономический удар по России

Китайские элиты нанесли экономический удар по России
Li Yun/www.globallookpress.com
Просто бизнес и ничего личного

Некоторые представители китайского бизнеса приняли решение о приостановке собственной продукции в России после июньских событий, связанных с попыткой мятежа лидеров ЧВК "Вагнер". Хотя ситуацию удалось купировать, ряд компаний опасаются возобновлять поставки в РФ.

Как пишет Reuters, глава торговой организации китайской провинции Фуцзянь Шэнь Мухуэй признается, что бизнес в КНР счел неудавшийся мятеж в России "большими проблемами" для себя.

При этом ряд представителей китайского бизнеса считает вопрос еще неопределенным для будущего. В список компаний, приостановивших поставки в РФ, оказались, в том числе, производители автомобильных запчастей, одежды и оборудования.

По информации агентства, ссылающегося на американские политические круги, китайские власти озабочены ситуацией в России. Однако МИД КНР назвал события июня внутренним делом РФ , официальный Пекин подчеркнул, что поддерживает соседей в обеспечении стабильности, развития и процветания.

"Свободная Пресса" сообщает, ссылаясь на экспертов, что валютный рынок бурно отреагировал на попытку мятежа в России, однако ситуация впоследствии нормализовалась. С утренних торгов на Мосбирже доллар, однако, перевалил за 85,7 рубля.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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