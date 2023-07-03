Российские олигархи резко разбогатели

Их состояние выросло на несколько миллиардов долларов

С начала 2023-го года богатство российских бизнесменов выросло на 16,5 млрд долларов. Об этом говорится в отчете Bloomberg, который составляется также на основе стоимости акций компаний, принадлежащих олигархам.

Первым в списке оказался глава "Лукойла" Вагит Алекперов. Он стал богаче на почти 5 млрд долларов, вырастив свое состояние до 20 млрд. Следом идет председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, который разбогател на 3,2 млрд долларов, его общее состояние оценивается в 23 млрд долларов.

Самым богатым среди российских миллиардеров оказался один из ключевых владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, хотя его капиталы с начала года стали меньше на почти 29 миллионов долларов – теперь они составляют 28,5 млрд в американской валюте. За ним идет совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который сумел вырастить свое состояние на 1,5 млрд долларов, до 26 млрд.

Всего в рейтинге BBI 500 миллиардеров, из которых 24 человека являются россиянами. Их общее состояние достигает почти 290 млрд долларов, сообщает телеканал "360".