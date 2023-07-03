Казахстан молит Россию о помощи

В стране не хватает топлива

Казахстан столкнулся с угрозой дефицита бензина. Астана надеется решить вопрос с помощью соседа – России, у которой можно закупить необходимые объемы топлива. Власти республики рассматривают вариант с закупкой российского Аи-95.

Ситуацию придется решать на уровне министерств обеих стран. Причиной угрозы дефицита стала неисправность на Шымкентском НПЗ, который прекратил работу на одиннадцать дней. При этом, по некоторым данным, в Казахстане остается запасов топлива лишь на две недели. Местные АЗС надеются решить вопрос за счет импорта из РФ. Опрошенные эксперты полагают, что дополнительные поставки для соседей останутся для внутреннего российского рынка без внимания.

В минэнерго Казахстана сообщили, что запасы Аи-92 составляют 357 тыс. тонн – этого хватит на 23-дневную потребность населения республики, Аи-95 – 50 тысяч тонн, которые покроют лишь две недели.

Однако, утверждают некоторые эксперты, в России ситуация с моторным топливом осложняется намерением кабмина ввести квоты на экспорт нефтепродкутов. Возникает вопрос об эффективности помощи для соседей. В таком случае решение проблемы явно приобретает политический характер.