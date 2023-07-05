Престижная профессия: кем мечтают работать россияне

Престижная профессия: кем мечтают работать россияне
Фото: www.unsplash.com
Хорошую оплату труда могут предложить далеко не все работодатели

Сложное экономическое положение привело к тому, что некоторые специальности серьезно потеряли в вопросе оплаты труда. Во время опроса россияне рассказали, какие профессии считают самыми престижными.

Так, жители нашей страны уверены, что на сегодняшний день самая лучшая работа – IT-специалист, врач и военный. Эти профессии пользуются особым престижем, а также позволяют человеку выправить свое финансовое положение. Россияне отмечают, что представители данных профессий получают хорошие зарплаты и могут обеспечить себе достойную жизнь.

Соответствующую информацию обнародовали аналитики ВЦИОМ. Эксперты провели опрос, который позволил выяснить мнение россиян о положении дел на рынке труда.

Профессия айтишника кажется пределом мечтаний 31% опрошенных. Профессия медицинского работника представляется самой престижной 30% респондентов. Свой голос за военнослужащих отдали 19% опрошенных. 16% считают, что престижной является работа в сфере образования.

Любопытно, что айтишники набрали особую популярность именно в 2023-м году. Всего два года назад эта профессия казалась престижной только 16% опрошенных.

Источник: ВЦИОМ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Не пустил в квартиру – плати: россиян напугали пятикратными штрафами

За "непокорность" придется серьезно раскошелиться

Китай неожиданно сорвал все планы России

Пекин сделал то, чего Кремль совершенно не ожидал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей