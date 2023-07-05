Престижная профессия: кем мечтают работать россияне

Хорошую оплату труда могут предложить далеко не все работодатели

Сложное экономическое положение привело к тому, что некоторые специальности серьезно потеряли в вопросе оплаты труда. Во время опроса россияне рассказали, какие профессии считают самыми престижными.



Так, жители нашей страны уверены, что на сегодняшний день самая лучшая работа – IT-специалист, врач и военный. Эти профессии пользуются особым престижем, а также позволяют человеку выправить свое финансовое положение. Россияне отмечают, что представители данных профессий получают хорошие зарплаты и могут обеспечить себе достойную жизнь.



Соответствующую информацию обнародовали аналитики ВЦИОМ. Эксперты провели опрос, который позволил выяснить мнение россиян о положении дел на рынке труда.



Профессия айтишника кажется пределом мечтаний 31% опрошенных. Профессия медицинского работника представляется самой престижной 30% респондентов. Свой голос за военнослужащих отдали 19% опрошенных. 16% считают, что престижной является работа в сфере образования.



Любопытно, что айтишники набрали особую популярность именно в 2023-м году. Всего два года назад эта профессия казалась престижной только 16% опрошенных.

