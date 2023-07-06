"Черная среда": россиян напугали мощным ударом доллара на следующей неделе

"Черная среда": россиян напугали мощным ударом доллара на следующей неделе
Фото: www.unsplash.com
Люди внимательно следят за скачками курса

Положение дел в финансовом секторе снова оставляет желать лучшего. Западная валюта продолжает стремительно расти в цене, что весьма печалит многих жителей нашей страны. Впрочем, как подчеркнула опытный эксперт, черный день еще только впереди.

По мнению экономиста Екатерины Константиновой, мощный удар со стороны американской валюты по "деревянному" будет нанесен в середине будущей неделе. Уже к среде, 12 июля, доллар может взять психологическую отметку в 100 рублей за единицу. Таким образом, по некоторым прогнозам, россиян ждет "черная среда".

Как известно, сегодня, 6 июля, "бакс" достиг отметки в 92,43 рубля. Скорее всего, американская валюта продолжит свой рост.

"Пока сбывается самый пессимистический сценарий. К среде, 12 июля, доллар может покорить отметку в 100", – объявила опытный экономист.

Она отметила, что рубль ослабляется под давлением роста импорта в объемах и ценах. Такое поведение национальной валюты вполне объяснимо.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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