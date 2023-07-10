Россиянам пообещали большие перемены в зарплате

Правительство работает над новым законопроектом

Власти страны заинтересованы в том, чтобы повысить уровень жизни граждан. В условиях тяжелой экономической ситуации многие люди оказались в финансовой яме. В рамках повышения комфорта жизни россиян к 2030 году планируется увеличить минимальный размер оплаты труда вдвое по сравнению с текущим уровнем.



Как отмечает телеканал "360", соответствующая информация указана в проекте закона Минтруда и ЦЭМИ РАН. МРОТ поэтапно должен быть увеличен начиная с 1 января 2024 года.



Данная инициатива была реализована в рамках поручения российского лидера Владимира Путина, добавляет информационный ресурс URA.RU.



Профильные эксперты уже подсчитали, в какую сумму обойдется претворение этой законодательной инициативы в жизнь. На удвоение МРОТ к 2030 году суммарно нужно будет выделить порядка 2,4 триллиона рублей, передает телеканал RT. Как отмечают авторы законопроекта, данная инициатива направлена на защиту прав и интересов граждан России.

