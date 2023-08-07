Как выбраться из кредитной ловушки

Когда можно брать кредит и как сделать так, чтобы не оказаться в долговой яме

Общая задолженность россиян по кредитам составляет десятки триллионов рублей. Кроме крупных покупок, вроде квартиры или машины, займы берутся на бытовую технику и даже на путевки к морю. Вот только отдать деньги в состоянии далеко не все. Обрастая кредитами, легко оказаться в долговой яме. Как слезть с кредитной иглы рассказал Ирек Сафин, основатель юридической компании "‎Международное юридическое бюро" (МЮБ, International Law Office).



Красиво жить не запретишь

Люди берут потребительские кредиты по разным причинам, но одной из них является стремление поддерживать уровень жизни, который выходит за их возможности. Хочется красивой жизни и всего самого лучшего, а средств на это нет. Поэтому покупатели решают "обмануть систему" и получить желаемое прямо сейчас, а заплатить позже. Но получается, что система сама их обманывает. Люди переплачивают серьезные проценты, не замечая это. В итоге, многие не справляются с оплатой кредитов и берут новые, чтобы закрыть уже имеющиеся. Так долги нарастают, как снежный ком.

Когда можно брать кредит?

Конечно, не все кредиты – путь к долговой яме. Используя их с умом, можно получить хорошую финансовую поддержку. Например, ипотечные кредиты очень выручают тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Ведь платить ежемесячные взносы за свое жилье гораздо выгоднее, чем отдавать те же или большие средства "чужому дяде".

Имеет смысл взять в кредит новую машину, если на старую уходит много денег за ремонт, и при этом она постоянно обесценивается. Иногда нет другого выхода, как взять в кредит или рассрочку что-то из вышедшей из строя бытовой техники.

В общем, если к кредитам прибегать редко и по серьезным поводам, они скорее помогают. А вот если вы обращаетесь за займом каждый раз, желая закрыть какую-либо потребность, то это уже кредитная зависимость.





Чем опасны долги?

Чем больше у человека задолженностей по кредитам, тем ниже его рейтинг. Такому "ненадежному" клиенту банки либо перестают выдавать новые кредиты, либо выдают их на невыгодных условиях.

Когда просрочка составляет более 90 дней, долг могут передать в коллекторское агентство. Те, кто хоть раз сталкивался с коллекторами, понимают, какой это стресс. Только недавно президент подписал законопроект, который подразумевает наказание за угрозы коллекторов в адрес должника. Теперь им грозит уголовная ответственность и крупные штрафы.

В любом случае, гораздо спокойнее будет разобраться с долгом до того, как его передали третьим лицам или вовсе судебным приставам.

Как выбраться из долговой ямы?

Не всегда в кредитной ловушке оказываются злостные неплательщики и те, кто любит гулять на широкую ногу. Обстоятельства бывают разные: кто-то заболел, кого-то уволили с хорошей работы… В любом случае, есть решение: долги можно законно списать.

"‎Международное юридическое бюро" предлагает 4 способа избавиться от долгов. Самый известный из них – банкротство. Но этот вариант подходит не всем, поэтому нужно пытаться договориться с банком о рефинансировании или перекупить свой долг. Все эти процедуры юридически грамотный человек может пройти сам, остальным лучше обратиться за помощью к специалистам. Выбирая юридическую контору, почитайте отзывы, и постарайтесь понять какой именно вариант списания долгов подходит именно вам.