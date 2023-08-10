Под Москвой начали производить сыры премиум-класса

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Подмосковные бизнесмены продолжают удивлять российский рынок деликатесами. Так, стало известно, что на частной сыроварне в Подольске выпускают высококачественные сыры премиум-класса.
Деликатесы изготавливают из козьего и коровьего молока. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", за смену предприятие выпускает более 30 видов сыра.
После того, как с российского рынка ушли многие зарубежные производители, налаживание выпуска такой элитной и востребованной продукции очень радует российского потребителя.
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