Под Москвой начали производить сыры премиум-класса

Угощение готовят в Подольске

Подмосковные бизнесмены продолжают удивлять российский рынок деликатесами. Так, стало известно, что на частной сыроварне в Подольске выпускают высококачественные сыры премиум-класса.



Деликатесы изготавливают из козьего и коровьего молока. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", за смену предприятие выпускает более 30 видов сыра.



После того, как с российского рынка ушли многие зарубежные производители, налаживание выпуска такой элитной и востребованной продукции очень радует российского потребителя.

