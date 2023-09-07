Подмосковье экспортировало почти 20 тысяч тонн переработанной продукции

Регион продолжает активно развиваться

В последние годы Московская область демонстрирует отличные темпы повышения экономических показателей. Так, стало известно об экспорте из этого региона почти 20 тысяч тонн переработанных овощей, фруктов и орехов.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", данный субъект Российской Федерации занял первое место по всей стране в вопросе экспорта готовой продукции по итогам семи месяцев текущего года.



Сообщается, что за последнее время экспорт такой продукции заметно увеличился. Например, по Туркмении соответствующий показатель подскочил на почти 113%, по Франции – на 69%, а по соседней Белоруссии – на 35%.

