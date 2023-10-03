Петербургские врачи озвучили реальный размер зарплаты

Многим любопытно, сколько зарабатывают медики

Недавно широкий резонанс получила новость о том, что зарплата медицинского работника в Санкт-Петербурге составляет порядка 140 тысяч рублей. Однако реальный опрос врачей Культурной столицы показал несколько иные суммы.



Как сообщает издание "Петроград", ссылаясь на заявления самих медиков, на самом деле, в среднем они зарабатывают порядка 75 тысяч рублей. При этом приличную зарплату от 140 тысяч и выше получают всего 8% опрошенных.



Отмечается, что при высчитывании средней зарплаты в расчет были включены не только бюджетные работники, но и медики из частных клиник. За счет этого и получилась "средняя по больнице" сумма в 140 тысяч рублей.

