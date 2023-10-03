Петербургские врачи озвучили реальный размер зарплаты

Многим любопытно, сколько зарабатывают медики

Недавно широкий резонанс получила новость о том, что зарплата медицинского работника в Санкт-Петербурге составляет порядка 140 тысяч рублей. Однако реальный опрос врачей Культурной столицы показал несколько иные суммы.

Как сообщает издание "Петроград", ссылаясь на заявления самих медиков, на самом деле, в среднем они зарабатывают порядка 75 тысяч рублей. При этом приличную зарплату от 140 тысяч и выше получают всего 8% опрошенных.

Отмечается, что при высчитывании средней зарплаты в расчет были включены не только бюджетные работники, но и медики из частных клиник. За счет этого и получилась "средняя по больнице" сумма в 140 тысяч рублей.

Источник: Петроград ✓ Надежный источник

Шойгу высказался о вероятности новой мобилизации

Генштаб исключает такую вероятность

ВСУ ударили по российскому региону запрещенным оружием

Глава области рассказал о последствиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей