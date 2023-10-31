В Петербурге подскочил спрос на крошечные квартиры

Также миниапартаменты популярны в Белокаменной

Обзавестись собственным жильем – мечта каждого. К сожалению, цены на квадратные метры очень сильно кусаются, так что многие вынуждены отдавать предпочтение совсем уж крохотным квартиркам.



Так, стало известно, что такой вид недвижимости стал очень популярен в Северной столице.



Как сообщает издание "Петроград", только с начала текущего года в городе на Неве спрос на жилище площадью до 30 квадратных метров возрос на целых 50%.



В Москве такие небольшие квартирки также очень популярны. В российской столице спрос повысился почти в три раза.

