В Петербурге подскочил спрос на крошечные квартиры

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Обзавестись собственным жильем – мечта каждого. К сожалению, цены на квадратные метры очень сильно кусаются, так что многие вынуждены отдавать предпочтение совсем уж крохотным квартиркам.
Так, стало известно, что такой вид недвижимости стал очень популярен в Северной столице.
Как сообщает издание "Петроград", только с начала текущего года в городе на Неве спрос на жилище площадью до 30 квадратных метров возрос на целых 50%.
В Москве такие небольшие квартирки также очень популярны. В российской столице спрос повысился почти в три раза.
Ситуация в мире и нашей стране накаляется