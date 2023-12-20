Подмосковные бизнесы получили более 300 объектов по 1 рублю

Подмосковные бизнесы получили более 300 объектов по 1 рублю
Автор фото: пресс-служба правительства Московской области

Предприниматели из Московской области получили доступ к более чем 300 объектов по инициированной губернатором региона Андреем Воробьевым программам "Земля за 1 рубль" и "Недвижимость за 1 рубль". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.

"Мы запустили сначала программу "Земля за 1 рубль" – стали предоставлять в аренду на 3 года участки по символической цене. А спустя год похожую схему мы решили предложить и МСП, которым требуются помещения, цеха, производственные площадки. Так, в рамках программы "Земля за 1 рубль" мы предоставили уже 157 участков общей площадью более 600 га для реализации 131 импортозамещающего проекта. Что касается недвижимости, то здесь бизнес получил 152 объекта в 34 городских округах", – отметил губернатор Подмосковья.

Так, например, по программе компания "Промтент Север" в Солнечногорске запустит производство текстильной ленты с ПВХ-покрытием, завод "М-Блок" в Рузе построит новое производство газобетонных блоков, а "Кранч Бранч" планирует изготавливать экологически чистые продукты питания.

Кроме того, в Электростали и Подольске запустят новые производства – швейное и консервное. Земельные участки эти компании также получили по программам поддержки бизнеса в Подмосковье.

В то же время недвижимость в аренду взяли предприниматели из Егорьевска. В зданиях они разместят спортзал, художественную студию, кофейню, блинную, пункты проката тюбингов и даже ветеринарную клинику. Это сгенерирует новые рабочие места в регионе, обеспечив замену импортных товаров на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Напомним, что заявки на получение земельных участков можно подать на инвестиционной карте Московской области. Там также доступна информация о других мерах поддержки локальных бизнесов.

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