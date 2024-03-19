Аэропорт Сочи заявил о желании ввести режим открытого неба

Воздушная гавань рассчитывает на активное развитие

Руководство воздушной гавани популярного российского курортного города Сочи обратилось к властям с просьбой ввести особый режим открытого неба для аэропорта сроком на три года.



Такие действия необходимы для того, чтобы дать аэропорту возможность продолжить развитие и стать международным хабом.

Поясняется, что новая степень открытости даст возможность зарубежным авиаперевозчикам пользоваться воздушной гаванью, что благоприятно скажется на работе аэропорта, а также увеличит туристический поток в Сочи.