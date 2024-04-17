Freedom Holding: прозрачность как основа доверия

Freedom Holding: прозрачность как основа доверия
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Холдинг привержен принципам прозрачности и открытости

В начале апреля CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов рассказал о создании экосистемы холдинга и своих бизнес-принципах в рамках XIV Конференции LD Micro Invitational. Турлов отметил, что успехи "Фридома" на глобальном фондовом рынке напрямую ассоциируются у инвесторов с Казахстаном, в котором есть все условия для развития финтеха. Freedom Finance становится эталоном для мировых компаний, предоставляющих услуги с использованием инновационных технологий.

Новые рекорды и планы по расширению

Фридом – инвестиционный холдинг, предоставляющий прямой доступ к торгам на крупнейших мировых биржах, который за 15 лет работы вырос в международный бизнес с капитализацией $4 млрд. Двигаться вперед "Фридому" помогает стремление внедрять новейшие технологии и ставка на цифровизацию услуг. В первую очередь это касается построенной в Казахстане экосистемы, в которую сегодня входит 12 компаний финансового и потребительского сегментов. В конце марта 2024 года было запущено приложение SuperApp, которое стало доступно для казахстанцев и объединило все сервисы Freedom: онлайн-страхование, банковские операции, бронирование билетов, доставку продуктов и другие. Такой акцент на услугах для жителей республики делается, поскольку здесь находится более 90% капитала компании. Только за последний квартал 2023-го активы холдинга выросли до $7,4 млрд, выручка составила $418,6 млн (+96% по сравнению с тем же периодом годом ранее), а чистая прибыль – $96 млн (+54%).

Но, помимо этого, Freedom Finance активно развивается на международной арене – в планах на 2024-й выход на рынки Турции, Азербайджана и ОАЭ.

Высокие стандарты и прозрачная отчетность

Сегодня холдинг обслуживает около полумиллиона клиентов и находится под постоянным регуляторным надзором, поскольку "Фридом" – международная группа, в каждой стране присутствия (на сегодняшний день их уже 19) она имеет все необходимые лицензии и подотчетна местным регуляторам.

В конце 2023 года компания представила свой первый отчет об устойчивом развитии, который показал, что "Фридом" заботится не только о финансовых показателях, но и демонстрирует ответственное потребление с оглядкой на экологическую составляющую, а также социальную ответственность – компания принимает участие в большом количестве благотворительных проектов и инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения республики и экономическое развитие в целом. Один из последних – открытие в начале февраля этого года Freedom House – корпуса школы IQanat, в инфраструктуру которого входят планетарий, студия звукозаписи, несколько лабораторий, библиотека, тренажерный зал, шахматный клуб и многое другое.

"Я крайне заинтересован, чтобы моя страна богатела и оставалась стабильной. Мы стараемся не делить, что должно делать государство, а что – бизнес", – заявляет Турлов.

Под прицелом

По мере динамичного роста Freedom Holding увеличивается не только регуляторный надзор. Колоссальные успехи непременно сопряжены и с появляющимися информационными атаками. "На чем основываются любые слухи? Очень просто – берется несколько фактов, о которых компания сообщала публично, а затем вокруг них уже подтасовывается огромное количество домыслов", – считает основатель "Фридома".

Тимур Турлов уверен, что чем лучше и респектабельнее аудиторы и юристы, чем тщательнее осуществляется раскрытие информации и выстраивание всех процессов, тем меньше почвы будет для каких-либо нападок. Такая приверженность принципам прозрачности – основа доверия. Freedom Holding понимает это и делает все возможное, чтобы быть максимально открытой компанией. Все это позволяет не только защитить бизнес, но и завоевать уважение клиентов и привлечь новых инвесторов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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