Греф заявил о перегреве российской экономики

Греф заявил о проблемах в российской экономике
Герман Греф. Кадр: YouTube.com
Банкир объяснил необходимость высокой ключевой ставки в стране

Глава "Сбербанка" Герман Греф утверждает, что экономика России на данный момент перегрета до самого высокого уровня. На фоне такой ситуации Банк России пытается сделать все возможное, чтобы остановить ее развитие, отметил он.

"У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности – на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", – заявил банкир.

Перегрев, пояснил Греф, заключается в росте экономики выше ее реальных возможностей. В результате такой тенденции в стране неизбежно возникает рецессия и "пузыри" в различных экономических отраслях, которые могут приводить к обвалу.

Глава "Сбербанка" отметил, что сейчас работников привлекают на места повышением зарплат, растут объемы кредитования, несмотря на рост процентных ставок. В обычных условиях это компенсирует приток импорта, но сейчас у России этой конкуренции нет. Поэтому вверх ползут и цены. 

По словам Грефа, нет другого пути, кроме как повышения ключевой ставки, способной сохранить экономику страны на плаву. Это неприятная, но достаточно рациональная политика. Если не предпринимать подобных мер, то Россия могла пойти по экономическому пути Турции, подытожил он.

Источник: РИА "Новости"

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