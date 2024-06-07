Президент Зимбабве поблагодарил Дмитрия Мазепина за помощь в поставке гумпартии удобрений

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время своей речи на заседании в рамках Петербургского международного экономического форума обратился с благодарностью к руководителю комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрию Мазепину. Африканский лидер выразил признательность за помощь в подготовке поставок гуманитарной партии удобрений в Зимбабве.
Президент обратил особое внимание на то, что помощь пришлась как нельзя кстати: южная страна столкнулась с серьезными климатическими вызовами и испытывала большие трудности в вопросах организации сельского хозяйства.
Напомним, крупная гумпартия удобрений из России объемом 23 000 тонн была привезена в эту южноафриканскую страну в конце весны текущего года. Поставка полезных для почвы веществ была осуществлена при содействии ООН, зафрахтовавшей судно для перевозки удобрений из Европы до порта Бейра в Мозамбике. Далее груз был отправлен в Зимбабве наземным транспортом.
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