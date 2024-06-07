Президент Зимбабве поблагодарил Дмитрия Мазепина за помощь в поставке гумпартии удобрений

Президент Зимбабве поблагодарил Дмитрия Мазепина за помощь в поставке гумпартии удобрений
Эммерсон Мнангагва. Фото: соцсети
Африканский лидер сделал заявление во время своей речи на ПМЭФ-2024

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время своей речи на заседании в рамках Петербургского международного экономического форума обратился с благодарностью к руководителю комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрию Мазепину. Африканский лидер выразил признательность за помощь в подготовке поставок гуманитарной партии удобрений в Зимбабве.

Президент обратил особое внимание на то, что помощь пришлась как нельзя кстати: южная страна столкнулась с серьезными климатическими вызовами и испытывала большие трудности в вопросах организации сельского хозяйства.

Напомним, крупная гумпартия удобрений из России объемом 23 000 тонн была привезена в эту южноафриканскую страну в конце весны текущего года. Поставка полезных для почвы веществ была осуществлена при содействии ООН, зафрахтовавшей судно для перевозки удобрений из Европы до порта Бейра в Мозамбике. Далее груз был отправлен в Зимбабве наземным транспортом.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

В Германии предложили новый план по Украине: "Предотвратить смерть"

Официальный Берлин наращивает напряжение

О массовом уничтожении французов на Украине заявил генерал Паломеро

Незалежную хотят наводнить западными инструкторами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей