Африканский лидер сделал заявление во время своей речи на ПМЭФ-2024

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время своей речи на заседании в рамках Петербургского международного экономического форума обратился с благодарностью к руководителю комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрию Мазепину. Африканский лидер выразил признательность за помощь в подготовке поставок гуманитарной партии удобрений в Зимбабве.



Президент обратил особое внимание на то, что помощь пришлась как нельзя кстати: южная страна столкнулась с серьезными климатическими вызовами и испытывала большие трудности в вопросах организации сельского хозяйства.

Напомним, крупная гумпартия удобрений из России объемом 23 000 тонн была привезена в эту южноафриканскую страну в конце весны текущего года. Поставка полезных для почвы веществ была осуществлена при содействии ООН, зафрахтовавшей судно для перевозки удобрений из Европы до порта Бейра в Мозамбике. Далее груз был отправлен в Зимбабве наземным транспортом.