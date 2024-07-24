Законы эконометрики от Артема Гальцева: путь успешного директора по развитию

Законы эконометрики от Артема Гальцева: путь успешного директора по развитию
Фото: пресс-служба
В Москве прошла церемония вручения Национальной бизнес-премии "Строительство, инфраструктура и финансы-2024". Это событие стало имиджевой частью 1-го всероссийского форума "Власть и девелопмент – строим будущее вместе", посвященного развитию малых городов России и созданию комфортной среды для жизни к 2030 году.

Триумфатором премии стал успешный топ-менеджер директор по развитию крупнейшей производственно компании "РТП" Артем Гальцев, который был единогласно признан лучшим в номинации "Топ-менеджер в области промышленности и производства". 

Премия учреждена всероссийским издательским домом "Мелон Групп", ее цель – развивать и продвигать российские инновации и технологии в строительстве и проектировании как в стране, так и на международном уровне (страны БРИКС, СНГ, ЕАЭС). Артем не только получил свою заслуженную фирменную награду и диплом победителя, но и выступил с практическим докладом, вызвавшим глубокий резонанс среди профессионалов отрасли. Экспертный совет отметил  талантливого топ-менеджера и высоко оценил представленную и разработанную им "Долгосрочную стратегию горизонтального и вертикального масштабирования компании".

Что это за стратегия? И почему Гальцев сегодня считается ключевой фигурой и уникальным специалистом не только на российском рынке, но и на рынках ближнего зарубежья? 

Опыт Артема Гальцева уникален для России. Он объединяет знания в области финансов и фондовых рынков с практическим опытом работы в реальном секторе экономики на уровне предприятий. Артем обладает исключительно ценным опытом в оценке финансово-хозяйственной деятельности компаний. Он единственный, кто применяет инновационный системный подход к анализу рынков, инвестиционному планированию и созданию финансовых моделей на столь высоком уровне.

Его комплексная стратегия горизонтального и вертикального масштабирования бизнеса охватывает все аспекты производственной деятельности и основана на прогрессивных методах анализа и прогнозирования, постоянном совершенствовании инструментов мониторинга и создании системы управления знаниями и обмена информацией. Его авторские методики объединяют в себе теоретические основы производственной и рыночной экономики с глубоким многофакторным математическим анализом. Именно сочетание данных аспектов методики с огромным опытом и знаниями Гальцева делают его выдающимся специалистом, продвигающим компанию на качественно иной уровень и позволяющим удерживать позиции лидера на протяжении многих лет.

Сегодня Артем работает на должности директора по развитию и инвестициям в компании "РТП" –  лидере в производстве полимерных труб в России и странах СНГ.  Но еще с детства  Артема называли "вундеркиндом" – мальчик был увлечен математикой, финансами и экономикой, участвовал и побеждал во многих городских и общероссийских олимпиадах, окончил школу с золотой медалью. В 2000 году юноша с выдающимися способностями поступил в Высшую школу экономики (НИУ ВШЭ), где изучал финансы и фондовые рынки. Стоит отметить, что этот престижный вуз, входящий в топ-100 лучших вузов мира, является номером один в стране в области экономики, математики и бизнес менеджмента. Так что это первое большое достижение Артема на пути к будущей выдающейся карьере. Без этого успешную карьеру в современном мире не построить.

В университете Артем открыл для себя эконометрику – науку, объединяющую математические методы, экономику, статистику и логику. Это знание позволило ему создавать бизнес-стратегии на основе инновационных методов сбора и анализа данных. Этот момент Артем хорошо помнит – ведь именно эконометрика и созданные на ее основе авторские технологии управления впоследствии сделали его выдающимся специалистом в стране и в мире.

Артему не пришлось долго искать работу. Уже на последних курсах он получил предложения от самых топовых работодателей. Юноша приобрел бесценный опыт, работая в лучших инвестиционных компаниях страны, таких как "Финам", "Тройка Диалог", "Центр Инвест Секьюритиз". После того, как Артем набрался достаточно практического опыта и стал уже хорошо известен в профессиональных кругах своими знаниями и безупречной репутацией, он занял пост директора по развитию и инвестициям в "РТП", на котором трудится вот уже более 12 лет.

Фото: пресс-служба

С тех пор как Артем возглавил разработку комплексной стратегии развития, группа компаний "РТП" достигла выдающихся успехов. Сегодня "РТП" – лидер рынка полимерных труб и фитингов в России и странах ближнего зарубежья. За это время выручка группы компаний выросла в 10 раз, достигнув 12 миллиардов рублей в год. На базе своего опыта в передовых компаниях страны, Артем разработал и внедрил инновационную систему управления на основе методов эконометрики и анализа данных. Эта система позволила не только оптимизировать производственные процессы и сократить издержки, но и улучшить качество продукции. В результате, за первый год после внедрения новой авторской системы, производительность увеличилась на 25%, а доля брака снизилась на 30%. Уникальный авторский подход Гальцева к развитию компании дает возможность оперативно реагировать на изменения рынка, что вкупе с его чуткостью управленца позволяет сохранять в компании стабильную динамику роста на протяжении уже более 10 лет.

Фото: пресс-служба

За это время в рамках долгосрочной стратегии горизонтального масштабирования были открыты новые производственные площадки в Московской области, Краснодарском крае и Новосибирске, а вместе с тем увеличился и штат сотрудников до 1500 человек. Вместе с тем одновременно был реализован комплекс мероприятий, направленный на вертикальное масштабирование компании. Итог –  повышение эффективности существующей структуры путем внедрения новых технологий, оптимизация текущих производственных и бизнес-процессов, улучшение качества продукции и услуг, а также повышение квалификации сотрудников и руководителей, их участие в самых прогрессивных обучающих программах России и зарубежья. Сегодня компания РТП регулярно занимает первые места в рейтингах наиболее успешных бизнес-проектов.

Фото: пресс-служба

За годы карьеры талантливый Директор по развитию и инвестициям продемонстрировал, как стратегическое видение и эффективное управление могут кардинально изменить траекторию развития компании, вывести её на новый уровень и укрепить позиции на рынке. Мечта Артема – создать собственный научный центр в партнерстве с учебными заведениями, где будут готовить специалистов мирового уровня и разрабатывать новейшие экологичные и ресурсосберегающие технологии производства.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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