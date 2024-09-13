На форуме "Производительность 360" в Москве обсудят пути повышения эффективности строительной отрасли

Участники обменяются опытом и выработают методы для дальнейшего устойчивого развития

17 и 18 октября 2024 года в Москве соберутся ведущие представители деловых кругов, в том числе строительной отрасли. На VI федеральном форуме "Производительность 360" они обсудят новые подходы и решения, которые позволят значительно повысить эффективность всех производственных процессов.

По данным за май 2024 г., объем строительства жилых многоквартирных домов благодаря господдержке достиг рекордных 110 млн кв. м, а в целом российский строительный сектор по итогам прошлого года показал рост на 8%. Это хороший результат, но, как отмечают эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК), есть еще немало нераскрытых внутренних резервов, с помощью которых можно достичь еще более высоких показателей.

Форум "Производительность 360", организатором которого выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций при поддержке правительства города Москвы, призван стать важной платформой для обсуждения способов оптимизации процессов.

Так, по статистике, на этапе вхождения в нацпроект участники используют в среднем лишь 50% своих ресурсов и оборудования. Это говорит о потерях, которые нужно и можно устранить.

"Наша задача совместно с предприятиями выйти на новый уровень производительности", – отмечает генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

За последние шесть лет ФЦК помог более ста компаниям внедрить методы бережливого производства, что позволило увеличить производительность в среднем на 33%. Одним из ярких примеров успешного применения таких технологий является компания "Кузбассдорстрой". Экономический эффект от сотрудничества с ФЦК организация оценивает в 370 млн рублей. При этом гендиректор компании Алексей Кухта полагает, что главным достижением стало не только улучшение финансовых показателей, но и выстраивание новой производственной культуры, когда сотрудники сами заинтересованы в процессе повышения эффективности.

На форуме "Производительность 360" будут представлены лучшие практики и успешные кейсы, которые могут стать основой для дальнейшего развития отечественной строительной отрасли. Как показывает опыт ФЦК, даже небольшие изменения в организации труда и внутренней логистики могут привести к значительным позитивным результатам.