В "Сбербанке" объяснили внезапное исчезновение денег с карт клиентов

Банки выступили с объяснением инцидента

Клиенты самых разных банков столкнулись с неожиданными списаниями с карт. Подобное происходило с ними, если оплачивали покупки в терминалах "Сбера" – платеж случался дважды. Информацию о сбоях подтвердили несколько источников в банковском секторе.

По их словам, проблемы возникали в том случае, если клиент пользовался POS-терминалами. Однако это затронуло не только людей с картами "Сбера", но и весь банковский рынок. Как правило, сбои были зафиксированы по картам Visa.

Источники утверждают, что деньги дважды списались у пользователей, которым приходится часто обрабатывать "клиринговые файлы", иными словами подтверждать платеж. Если бы банку приходилось отслеживать единичные транзакции, то отловить ошибку было бы легче.

"Сейчас банки перепроверяют операции по картам и возвращают списанные по ошибке деньги, но это может занять время", – сообщает РБК.

Указывается, что проблемы с платежами подтвердили, как минимум, пять российских банков. Многие уже отправили деньги по ошибочным операциям.