Нельзя делить Россию на центр и регионы - Собянин

Нельзя делить Россию на центр и регионы - Собянин
Фото: АГН "Москва"
По словам градоначальника, вся страна живет в единой системе

Россию нельзя делить на центр и регионы – вся страна живет в единой правовой, бюджетной и налоговой системе. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил во время беседы на пленарной сессии "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния", которая состоялась в рамках VII Московского финансового форума.

"Мы живем в одной стране, в одной правовой ситуации, бюджетной, налоговой. Это наша общая страна. Перестаньте делить ее на регионы, и правительство, и центр. Нет регионов отдельно от страны",

– подчеркнул столичный градоначальник, добавив, что у российской столицы нет финансового суверенитета.

"Мы встроенная бюджетная система, и только благодаря пониманию президентом и правительством того, что наши межбюджетные отношения должны быть стабильными и надолго прогнозируемыми, эта система сохраняется. Представьте себе, когда сегодня одни правила, завтра – другие, послезавтра – третьи, в целом страна не будет понимать, куда двигаться, куда и как развиваться. Не будет вообще никаких перспективных планов развития. За счет стабильности такое понимание есть, и это очень ценно", – подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, с 2010 года налоговые поступления из Москвы в федеральный бюджет выросли в пять раз. При этом в городе реализуют крупные и окупаемые инфраструктурные проекты. В их числе – строительство Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро.

"Большая кольцевая линия метро уже принесла в федеральный бюджет столько, сколько мы затратили из московского бюджета",

– уточнил мэр Москвы.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник

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