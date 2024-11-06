Строительная отрасль стала жертвой потребительского экстремизма

В издании "Агентство федеральных расследований" вышел любопытный материал о том, как в нашей стране набирает обороты совершенно новое для нас явление – потребительский экстремизм. На ситуацию обратил внимание деловой журнал "Профиль". Поскольку это явление напрямую касается как экономических, так и социальных аспектов нашей жизни, мы решили опубликовать фрагменты этого журналистского расследования у нас.

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...На днях я встретил в метро старого институтского знакомого, который радостно заявил:

– Привет, старик! А у меня хорошие новости – в пятницу празднуем новоселье, обязательно приезжайте с женой!

– Как, новоселье? – удивился я. – Ты же еще весной жаловался, что купил квартиру, а на ремонт денег не осталось!

– Так это когда было! – весело ответил мой знакомый. – Слава Богу, нашлись умные люди, подсказали, как достать денег на ремонт: я вкатил иск застройщику за недоделки, и шустрые юристы выиграли тяжбу. Сумма получилась приличная – и юристы не в накладе, и на ремонт хватило!

– А что, действительно в плохом состоянии сдали квартиру? – поинтересовался я.

– Ну, как тебе сказать, – замялся мой приятель, – В принципе, квартира, как квартира, были, конечно, "косячки", но в глаза особо не бросались. Но эти ребята из юридической фирмы – просто гении, провели такую мощную экспертизу, что каждая царапина на стене превратилась в Большой Каньон! Суд полностью встал на мою сторону, и застройщику пришлось раскошелиться! Кстати, очень рекомендую эту фирму, вдруг придется столкнуться с похожей ситуацией…

Американский пример заразителен

Я искренне порадовался за своего знакомого и из любопытства заглянул на сайт юристов, которых он мне посоветовал. Это была обычная московская контора, каких в столице, пожалуй, сотни, если не тысячи. Она действительно занимается делами, связанными с недвижимостью и строительством. Но когда я заглянул в раздел выигранных дел этой фирмы, то поразился: по спорам с застройщиком о недостатках строительства эта контора выиграла несколько СОТЕН процессов! И суммы исков действительно впечатляют – от 200 тысяч до нескольких миллионов рублей, то есть, в среднем, где-то полмиллиона пришлось заплатить застройщикам за каждую выигранную юристами претензию. И это только в одной компании.

Помнится, еще в начале перестройки в газетах много писали о полной правовой безграмотности нашего народа, который всегда боялся судиться, поскольку не верил в систему российского правосудия. Тогда очень часто в прессе звучал тезис: надо брать пример с американцев, которые привыкли судиться по самым ничтожным поводам. Похоже, за последние годы наш народ отлично впитал в себя эту концепцию и теперь судится активно и, как я понял, успешно.

Что касается "косяков" в строительстве, это действительно общеизвестная проблема, но мне в голову не приходило, что она настолько масштабная, и что в ней такое активное участие принимают юристы. Я с еще большим интересом стал просматривать на сайте юридической фирмы примеры выигранных дел и даже зашел в раздел личных профилей ее специалистов. Как я понял, только в этой фирме очень интенсивно трудятся два десятка юристов.

Мне стало совсем интересно – получается, в стране вовсю расцветает новый вид юридических услуг, который приносит очень неплохие деньги… Я забил в поисковике запрос "взыскание неустойки с застройщиков по ДДУ" и получил просто шквал ссылок с предложениями от юридических контор и советами юристов, как лучше "нахлобучить" застройщика даже за самые микроскопические и даже выдуманные претензии.

Честно говоря, у меня даже терпения не хватило докрутить список подобных ссылок до конца! ООО, ИП, самозанятые – тысячи компаний по всей стране, занятых судебными тяжбами со строительными фирмами самого разного калибра… Но настоящий шок меня ожидал, когда тот же самый запрос я сделал на сайте поиска специалистов по любому профилю – профи.ру. Кто бы мог подумать, что только в Москве Профи.ру предлагает дольщикам около 6000 специалистов по приемке квартир и взыскиванию неустойки по качеству строительства! И, судя по всему, никто из них без дела не сидит.

Недостатки найдутся всегда

Голова буквально пошла кругом от публикаций, где четко расписан алгоритм, как оформить претензию, к каким экспертам и юристам надо обращаться, как малейший дефект в новом жилье можно превратить в железобетонное основание для судебного процесса…

Я вспомнил, как из своего почтового ящика неоднократно вынимал и выбрасывал в мусор листовки с предложением: "Добьемся максимальной компенсации для вас!", "Совершенно бесплатно отсудим у застройщика в среднем 564 000 рублей с оплатой по факту выигранного дела!". То есть, по сути, у нас сформировался совершенно особый рынок, который бурлит и приносит невероятные доходы для тех, кто погружается в подобные судебные тяжбы.

Поизучав некоторые примеры таких тяжб в Интернете, я примерно стал понимать, каковы масштабы финансовых претензий со стороны покупателя новой квартиры. Вот типичный пример кейса, публикуемого юристами в своих каналах в рекламных целях – речь идет о квартире с отделкой, приобретенной на западе столицы:

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Стоимость устранения строительных недостатков: 601 445 руб. (исполнено ответчиком в досудебном порядке)

Неустойка: 350 000 руб.

Штраф: 250 000 руб.

Компенсация морального вреда: 10 000 руб.

Компенсация расходов на проведение досудебной строительной экспертизы: 25 000 руб.

Компенсация расходов на оплату услуг представителя: 30 000 руб.

Компенсация расходов на оформление нотариальной доверенности: 2 5000 руб.

Всего взыскано с застройщика в пользу клиента: 1 268 945 руб.

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При этом в материалах этого дела скромно говорится, что юрист работал за процент от сделки. Поинтересовавшись у знающих людей, я выяснил, что процент, как правило, составляет 15-30, а то и больше. Можно, конечно, и договариваться на фиксированную сумму, но юристы в таких делах стараются "продавить" клиента именно на процент от сделки. В этом случае, объясняют юристы клиенту, им намного интереснее выбить из застройщика побольше денег, и тогда истец соответственно больше получит. Разумеется, на такие условия многие соглашаются, а гонорары у юристов приобретают совершенно другой масштаб. Судите сами, только в приведенном конкретном случае ловкие юристы получили около 200 тысяч.

Насколько я понял, главный лозунг таких юристов "Недостатки найдутся всегда". И поспорить с этим сложно: ну кто из нас видел идеальную квартиру после окончания строительства? В сети я нашел интервью с одним из таких успешных юристов, работающих на рынке с недвижимостью, в котором он заявил, что за свою практику провел свыше 900 экспертиз, и только одна квартира оказалась более-менее без видимых нарушений, но даже в ней он умудрился найти дефектов на 20 тысяч рублей.

С одной стороны, такое мощное развитие подобного рынка юридических услуг говорит о том, что наши граждане действительно научились отстаивать свои права. Но, с другой стороны, мы же разумные люди и понимаем, что, если застройщик каждый раз раскошеливается на издержки по проигранным искам, он же не будет работать себе во вред, и потерянные деньги обязательно компенсирует за счет чего-то другого: рост цены на квадратный метр, удешевление материалов, экономия на строительных специалистах.

То есть, получается парадокс: граждане отсуживают деньги за некачественное строительство, а объекты этого строительства становятся только хуже и дороже… Я вовсе не собираюсь защищать бракоделов-строителей, таких на рынке хватает, и многие из нас с их "творчеством" сталкивались. Но все же, если рынок предложений юридической помощи для новоселов пухнет, как на дрожжах, то с этим рынком явно не все так чисто.

Чем дальше я изучал эту необычную проблему, тем сильнее во мне крепло понимание, что вся эта юридическая вакханалия вокруг строительных недоделок имеет признаки так называемого потребительского экстремизма.

Многие наверняка уже слышали про этот термин. Он означает желание выбить компенсацию из крупной компании, предъявив ей претензию за некачественный товар или услугу, зачастую, без реального основания для жалобы.

Шальные миллиарды

Не происходит ли то же самое с получением компенсаций за строительные недочеты? С этим вопросом я решил обратиться к представителям строительного бизнеса. И вот какую любопытную информацию я получил в "Ассоциации профессионалов рынка недвижимости" (REPA):

Подробнее об этой ситуации мне рассказал член "Ассоциации профессионалов рынка недвижимости" Никита Журавлев:

– Действительно, на рынке недвижимости наметилась очень странная тенденция. Первые "звоночки" начались еще в 2019 году, когда о массовых исках со стороны физических лиц начали говорить застройщики в регионах, и тогда впервые прозвучал термин "потребительский экстремизм". На тот момент это звучало как-то довольно несуразно, и участники рынка не уделили этому достаточного внимания. Но особую напряженность застройщики испытали в 2022-23 годах, когда массово стали появляться некие профессиональные компании, которые были нацелены не на приемку тех или иных помещений или квартир у застройщиков на первичном рынке, а именно на отсуживание средств для физических лиц. Мы поняли, что столкнулись с массовым явлением, когда в суды начали приходить одни и те же компании и отдельные юристы с одними и теми же исками, которые были написаны, как под копирку. Примечательно, что самые активные из них работают в статусе ИП.

– Но для того, чтобы выбить деньги за недоделки в новой квартире, нужна же компетентная экспертиза. Кто ее проводит?

– Проводят специализированные компании, у которых есть аккредитация. Сейчас на рынке появляются все новые и новые компании, которые получают такую аккредитацию и становятся профессиональными приемщиками новых квартир. Но по факту они занимаются не приемкой, а исключительно выбиванием финансовых средств в пользу физических лиц, то есть, формируют юридическое обоснование для компенсации за те или иные проблемы при приеме квартир. Есть еще один неприятный фактор. В последнее время стали появляться "специалисты", которые в качестве риэлторов сначала продают квартиры от застройщиков, а потом собирают своих клиентов в группы по 10-20 человек и подают групповые иски против тех самых застройщиков. Они объявляют своим клиентам: мы подаем групповой иск и выбиваем из застройщика деньги за недоделки. Вам ничего делать не надо, вы просто подписываете иски, даете нам доверенности, и мы за вас все отрабатываем. С полученной суммы мы забираем 25%, остальное – ваше. Естественно, люди от таких предложений не отказываются.

– Глядя на масштабы проблемы, возникает ощущение стройной, мощной и хорошо проработанной системы. Вопрос – кем проработанной? Учитывая то, что нашей стране постоянно угрожают гибридной войной на всех фронтах, включая экономический, возможно ли участие в организации "потребительского экстремизма" каких-то внешних сил?

– Безусловно, возможно. Конечно, пока можно говорить только о версиях, но есть несколько параметров, которые указывают на участие внешнего фактора. Начнем с того, что стройкомплекс Российской Федерации – это довольно серьезная составляющая ВВП страны, можно сказать, один из важнейших драйверов экономики. Недаром же Правительство РФ поддержало именно строительную отрасль в самый тяжелый момент, когда в стране свирепствовал Covid-19.

И сегодня строительные компании не только обеспечивают страну жильем и рабочими местами, они поддерживают и восстанавливают новые регионы РФ, выделяют огромные средства на помощь нашей армии, участвуют в льготных ипотечных программах для российских воинов и членов их семей. И, конечно, для нашего врага нанести чувствительный удар против этой важной отрасли вполне могло бы стать заветной целью. Обратите внимание, когда началась бурная деятельность многочисленных юридических структур против строительного комплекса: 2022−2023 годы, то есть сразу после начала СВО. Именно в этот момент стали массово появляться фирмы, которые предлагали свои услуги физическим лицам по отсуживанию денег у застройщиков. В результате масштабы финансовых потерь у застройщиков достигли такого уровня, что некоторые компании после сдачи объекта вынуждены объявлять о банкротстве, поскольку они после всех судебных издержек не могут выполнять свои гарантийные обязательства. И получается, что не защищено ни физическое лицо, которое живет в новом доме, ни компания, которая его строила. Кто во всем этом заинтересован? В первую очередь, враги России.

– "Враги России" – это такой немного абстрактный термин. Мне кажется, можно дать более конкретный адрес, ведь у нас проходит спецоперация на Украине, которая обстреливает наши города, поджигает НПЗ, засылает пачками диверсантов, грабит наших пенсионеров при помощи армии телефонных мошенников… Даже глава СКР Александр Бастрыкин недавно отметил, что война против нас целенаправленно ведется по разным направлениям – политическому, экономическому, информационному, а также правовому. Где гарантия, что именно на юридическом фронте сейчас против нас не действует хорошо замаскированный враг?

– Я думаю, что это так и есть. Возможно, это делается не впрямую, а при помощи неких консультантов с Украины и других недружественных стран, которые помогают организовать юридические структуры, и более того, они как раз и получают часть средств от прибыли, поступившей на счет компании-приемщиков жилплощади. На месте правоохранительных органов я бы проверял, нет ли у таких компаний финансовой или какой-либо другой связи с Украиной или другими недружественными странами? Это же несложно проверить – есть определенный пул компаний, которые занимаются подобной деятельностью, их ОКВЭДы четко прописаны, финансовые потоки прозрачны. Мне кажется, это давно пора сделать, чтобы защитить одну из важнейших отраслей от той атаки, которая сегодня против нее проводится…

Признаться, беседа с экспертом не вызвала у меня особого оптимизма, ведь ситуация с юридической войной против застройщиков действительно обостряется и вызывает определенные вопросы. По данным Института развития строительной отрасли, почти 70 процентов девелоперских компаний уже столкнулись с массовым предъявлением претензий и судебных исков со стороны профессиональных юристов. А 45 процентов опрошенных участников рынка признали, что для них это уже является серьезной проблемой.

И если внимательно изучить методы, которые сегодня используют против нашей страны специалисты из украинского ЦИПсО, СБУ и ГУР, то версия с "украинским следом" в этой проблеме вовсе не кажется фантастической. Про телефонных мошенников из Незалежной мы уже неоднократно слышали. По данным "Сбера", в сопредельном государстве действую от 350 до 400 мошеннических колл-центров, которые совершают 20 миллионов звонков в день, при этом жуликам удается обмануть жертву в одном случае из ста. Только за прошлый год наши граждане лишились около 250 миллиардов рублей из-за таких звонков.

Как врача превратить во вредителя

Наверняка у многих на слуху скандальные уголовные процессы, которые случились в недавнем прошлом с представителями самой гуманной профессии – речь идет о "Деле Елены Мисюриной" и "Деле Элины Сушкевич". Этих докторов обвинили во врачебной ошибке, приведшей к смерти пациентов, был большой шум в прессе. Затем началась травля врачей в соцсетях, что вызвало настоящую юридическую вакханалию, когда по каждому поводу пациенты стали подавать в суд на врачей и медицинские учреждения. За последние 5 лет динамика судебных исков против медиков приобрела катастрофические размеры.

Как считают эксперты, больше всего судебных процессов возбуждаются против акушеров и гинекологов, хирургов, включая пластических, и стоматологов. Примечательно, что медучреждения, оказывающие косметологические услуги, чаще всего стараются разрешить такие скандалы в досудебном порядке: проще отдать деньги, чем нанести вред имиджу компании. Именно этим и пользуются большинство тех, кто встал на тропу потребительского экстремизма.

Вот лишь несколько примеров. В Санкт-Петербурге пожилая женщина ходила из клиники в клинику и просила сделать ей съемную челюсть белоснежного цвета. Врачи объясняли ей, что выбранный цвет челюсти ей совершенно не подходит. Женщина получала свою челюсть и начинала требовать отступных, поскольку ее не устраивал цвет челюсти. При этом она пользовалась услугами серьезных адвокатов, и клиникам приходилось выплачивать ей компенсацию, чтобы не доводить дело до суда. В какой-то момент пожилая женщина превратилась во врачебную "страшилку", о которой ходили легенды, и клиники, которые с ней сталкивались, даже советовали своим коллегам заплатить ей, лишь бы отстала.

Другой пример, на этот раз из акушерской практики. Молодая женщина прошла несколько УЗИ плода в частной клинике во время беременности. Стоимость УЗИ составила около 4 тысяч рублей. Патологии на УЗИ врачи не нашли. Углубленного анализа женщина не делала, и когда родился ребенок, у него обнаружили патологию конечностей, которая возникла, как выяснилось в ходе расследования, уже после УЗИ. Молодая мама понимала, что врачи не виноваты, но подала на клинику в суд и потребовала 10 миллионов за причиненный ребенку ущерб. С большим трудом клиника все-таки выиграла процесс, который отнял немало времени и средств.

Еще один случай – пожилая женщина лечила зуб в стоматологической клинике и после этого потребовала почти 2 миллиона рублей, хотя лечилась она бесплатно, по направлению социального комитета. По словам пациентки, после удаления зуба у нее возникла катаракта. Ей объяснили, что это никак не связано с лечением зуба, однако женщина настаивала на крупной сумме в качестве отступного. На суде было установлено, что катаракта возникла у нее намного раньше, чем пациентка обратилась в суд, и она знала об этом. Женщина была вынуждена с этим согласиться.

Возвращаясь к строительной отрасли, мы понимаем, что нам конкретно объявлена экономическая война, в которой теперь обозначился и юридический фронт. Ситуация в строительном бизнесе только подтверждает этот факт. А ведь этому бизнесу как раз сегодня стало особенно сложно держаться на плаву – в России ужесточились миграционные законы, и это вызвало дефицит кадров в строительных компаниях. ЦБ опять повысил учетную ставку, и кредиты для девелоперов стали еще более недоступными. И вот еще одна напасть в виде потребительского экстремизма. Уверен, что наступил тот момент, когда государство должно предпринять эффективные меры для того, чтобы приостановить юридическую вакханалию, организованную против одной из самых важных отраслей экономики, которая приносит налоги, создает рабочие места, да и просто делает нашу страну более уютной и комфортной.