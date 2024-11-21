Рост есть: бережливое производство ускорило процессы на предприятиях в 2 раза

Участники нацпроекта поделились своим опытом

Автоматизация процессов производственного анализа, инициированная участниками нацпроекта "Производительность труда" после завершения участия в первом этапе программы, сокращает время выполнения операций в среднем в 2 раза и приносит дополнительную прибыль. Об этом стало известно 20 ноября на онлайн-конференции ФЦК "Рост есть: лучшие практики предприятий по оптимизации производственных процессов", в которой поучаствовали более 300 человек.

Замдиректора по производству компании "Болотнинская гофротара" Вячеслав Штаудингер сообщил, что автоматизация сбора данных и их анализа в корпоративном инфоцентре помогла снизить загрузку персонала на 40 минут в день, а также увеличить объем производства на 5%. Ранее из большого объема данных использовалось лишь 30% отчетов, и достоверных сведений о, например, простоях оборудования не было. Сейчас предприятие внедрило автоматизированный инфоцентр, который позволяет отслеживать ключевые параметры производства, включая время простоев и причины остановок, практически в режиме реального времени.

"Информация на наших дашбордах обновляется каждые 10 минут", – особо отметил Штаудингер.

Положительные результаты автоматизации отметила и руководитель сервиса разработки и автоматизации процессов компании "Экспортер" Наталья Филонова. Она рассказала, что внедрение единой информационной системы и интеграция с телеграм-ботом позволили сократить время подготовки и заключения сделки в 2–4 раза.

"Раньше мы тратили на выполнение задачи какого-то из отделов больше часа – 71 минуту. Сегодня с помощью автоматизированного сбора данных и распределения задач половина сделок обрабатываются за 20 минут, три четверти – за 43 минуты", – обратила внимание Филонова.

Это дало возможность увеличить производительность сотрудников почти на треть, при этом численность персонала за год выросла всего на 20%.

Начальник площадок отгрузок нерудных материалов компании "ТСК" Аслан Есалиев отметил, что автоматизация учета движения и загрузки автомобилей на весовой площадке увеличила ее пропускную способность в 3 раза. Устранение ненужных передвижений водителей и внедрение планшетов для учета позволили отказаться от бумажных талонов и сократить время на получение документов. Есалиев добавил, что компания планирует распространить бережливые технологии на все производственные участки.

В рамках нацпроекта "Производительность труда" более 6,5 тысяч предприятий добиваются увеличения выработки в среднем на 61%, повышения загрузки оборудования до 85% и сокращения времени производственных процессов на треть.