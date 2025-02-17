В ГД объявили о скором возвращении Visa и MasterCard в Россию

По слухам, компании уже готовятся к возобновлению работы в стране

Эксперты утверждают, что крупные зарубежные компании намерены вернуться на российский рынок. Вместе с ними возможность снова работать на территории РФ рассматривают платежные системы Visa и MasterCard. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что в ближайшее время они и правда начнут снова предлагать свои услуги россиянам.

"Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам", – отметил законодатель.

По его словам, сейчас российская платежная система показывает высокую эффективность и может составить серьезную конкуренцию западным. Не исключено, что Visa и MasterCard столкнутся с трудностями при возвращении на российский рынок. Тем не менее, в перспективе они могут быть полезны экономике России и зайдействоваться при отправке платежей в Европу и Америку, подчеркнул Аксаков.

Напомним, Visa и MasterCard ушли из России три года назад, чтобы не способствовать обходу западных санкций. Все карты в иностранных платежных системах, выпущенные в российских банках, перестали работать в марте 2022 года. Вместо них в стране стали активно развиваться платежная система "Мир" и СБП.