HAYAT открыл в Калуге производство средств женской гигиены

Холдинг активно работает на российском рынке уже 10 лет

Популярные средства женской гигиены бренда Molped теперь будут изготавливать в России. Компания HAYAT открыла производственную площадку в особой экономической зоне "Калуга". Торжественная церемония состоялась 22 мая 2025 года в присутствии губернатора Калужской области Владислава Шапши, посла Турции в РФ Танжу Бильгича, замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина, CEO HAYAT HOLDING Авни Кигилы, вице-президента HAYAT Энес Чизмеджи, гендиректора HAYAT в России Метина Мете.

Новая площадка – часть широкой стратегии холдинга HAYAT, который на протяжении последних десяти лет устойчиво развивает в России сразу несколько направлений бизнеса.

В России с 2015 года действуют мощности по выпуску бумажно-гигиенической продукции HAYAT, в том числе туалетной бумаги и бумажных полотенец под брендами Papia, Familia, Focus. Новый завод, рассчитанный на ежегодный выпуск 930 миллионов единиц продукции под брендом Molped, позволит не только обеспечить россиянок востребованными средствами гигиены, но и открыть дополнительные рабочие места в регионе.

"У нас сложились прочные деловые отношения. Компания инвестировала в строительство и развитие завода почти 19 млрд рублей. Наращивает производство, расширяет ассортимент, обеспечивает потребности российского рынка. Для региона – это дополнительные рабочие места и налоговые поступления",

– выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил, что предприятие, в свою очередь, имеет возможность работать в одной из лучших в России особых экономических зон, получает различные льготы и преференции.

"Россия – это не просто один из рынков для холдинга HAYAT. Это важное стратегическое направление, в которое мы планомерно инвестируем на протяжении последних 10 лет. Общий объем вложений холдинга HAYAT в различные бизнес-направления в России превысил 1,2 миллиарда евро. Мы верим в потенциал этого рынка, продолжаем развивать производственные мощности",

– подчеркнул CEO HAYAT HOLDING Авни Кигилы.

В целом, за годы присутствия на российском рынке компания HAYAT заняла прочные лидирующие позиции производителя бумажно-гигиенической продукции: доля на рынке туалетной бумаги сейчас составляет 32,24%, бумажных полотенец – 29,1%. Продукция под брендами Papia, Familia, Focus производится из 100% целлюлозы и соответствует высоким стандартам качества. Общая мощность двух крупных производственных площадок в РФ уже превышает 280 тысяч тонн в год, сообщил генеральный директор HAYAT в России Метин Мете.

"Россия всегда была и остается для нашей компании стратегически важным рынком. Наша компания продолжает задавать направление для индустрии, расширяя объемы производства, внедряя передовые технологии и повышая доступность качественной продукции, планомерно инвестируя в наши производства в стране. Запуск новой производственной площадки – это не только локализация целой категории нашей компании и расширение ассортимента, но и выражение нашей уверенности в потенциале российского рынка", – отметил Метин Мете.

Холдинг Hayat был основан в 1937 году и сегодня является одним из лидеров мирового рынка, объединяя 67 компаний в шести отраслях промышленности. Предприятия Hayat действуют в Турции, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Италии, России, Египте, Иране, Алжире, Нигерии, Пакистане, Вьетнаме.