HAYAT открыл в Калуге производство средств женской гигиены

HAYAT открыл в Калуге производство средств женской гигиены
Фото: пресс-служба
Холдинг активно работает на российском рынке уже 10 лет

Популярные средства женской гигиены бренда Molped теперь будут изготавливать в России. Компания HAYAT открыла производственную площадку в особой экономической зоне "Калуга". Торжественная церемония состоялась 22 мая 2025 года в присутствии губернатора Калужской области Владислава Шапши, посла Турции в РФ Танжу Бильгича, замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина, CEO HAYAT HOLDING Авни Кигилы, вице-президента HAYAT Энес Чизмеджи, гендиректора HAYAT в России Метина Мете.

Фото: пресс-служба

Новая площадка – часть широкой стратегии холдинга HAYAT, который на протяжении последних десяти лет устойчиво развивает в России сразу несколько направлений бизнеса. 

В России с 2015 года действуют мощности по выпуску бумажно-гигиенической продукции HAYAT, в том числе туалетной бумаги и бумажных полотенец под брендами Papia, Familia, Focus. Новый завод, рассчитанный на ежегодный выпуск 930 миллионов единиц продукции под брендом Molped, позволит не только обеспечить россиянок востребованными средствами гигиены, но и открыть дополнительные рабочие места в регионе.

"У нас сложились прочные деловые отношения. Компания инвестировала в строительство и развитие завода почти 19 млрд рублей. Наращивает производство, расширяет ассортимент, обеспечивает потребности российского рынка. Для региона – это дополнительные рабочие места и налоговые поступления",

– выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил, что предприятие, в свою очередь, имеет возможность работать в одной из лучших в России особых экономических зон, получает различные льготы и преференции.

"Россия – это не просто один из рынков для холдинга HAYAT. Это важное стратегическое направление, в которое мы планомерно инвестируем на протяжении последних 10 лет. Общий объем вложений холдинга HAYAT в различные бизнес-направления в России превысил 1,2 миллиарда евро. Мы верим в потенциал этого рынка, продолжаем развивать производственные мощности",

– подчеркнул CEO HAYAT HOLDING Авни Кигилы.

В целом, за годы присутствия на российском рынке компания HAYAT заняла прочные лидирующие позиции производителя бумажно-гигиенической продукции: доля на рынке туалетной бумаги сейчас составляет 32,24%, бумажных полотенец – 29,1%. Продукция под брендами Papia, Familia, Focus производится из 100% целлюлозы и соответствует высоким стандартам качества. Общая мощность двух крупных производственных площадок в РФ уже превышает 280 тысяч тонн в год, сообщил генеральный директор HAYAT в России Метин Мете.

"Россия всегда была и остается для нашей компании стратегически важным рынком. Наша компания продолжает задавать направление для индустрии, расширяя объемы производства, внедряя передовые технологии и повышая доступность качественной продукции, планомерно инвестируя в наши производства в стране. Запуск новой производственной площадки – это не только локализация целой категории нашей компании и расширение ассортимента, но и выражение нашей уверенности в потенциале российского рынка", – отметил Метин Мете.

Холдинг Hayat был основан в 1937 году и сегодня является одним из лидеров мирового рынка, объединяя 67 компаний в шести отраслях промышленности. Предприятия Hayat действуют в Турции, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Италии, России, Египте, Иране, Алжире, Нигерии, Пакистане, Вьетнаме.

В США назвали условие восстановления отношений с Россией

Достаточно будет лишь одного шага от американцев

Кто должен подписать меморандум с Россией от Украины: Зеленский исключен

Киевский верховод давно потерял свою легитимность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей