В Центральной Азии цифровая трансформация становится частью национальных стратегий. Казахстан, обладающий стратегическим положением между Европой и Азией, в последние годы активно инвестирует в развитие собственных мощностей хранения и обработки данных. Этот тренд связан не только с желанием улучшить качество локальных сервисов, но и с расчетом на превращение страны в цифровой транзитный коридор мирового уровня.

Важную роль в этих процессах играют не только государственные программы, но и бизнес. Среди ключевых частных инвесторов в инфраструктуру цифровой экономики все чаще звучит имя Тимур Турлов и возглавляемой им компании Freedom Holding Corp.

Akashi Data Center: проект регионального масштаба

Одним из значимых инфраструктурных проектов в Казахстане становится строительство Akashi Data Center в Астане. В 2025 году казахстанская компания Akashi Data Center подписала соглашение о сотрудничестве с китайской корпорацией China Mobile. Планируется, что новый центр обработки данных станет крупнейшим в Центральной Азии и первым в Казахстане объектом с сертификацией Tier IV – это самый высокий класс надежности дата-центров, который гарантирует почти полное отсутствие простоев и максимальную защиту данных. Тимур Турлов подчёркивает, что реализация таких масштабных проектов усиливает цифровой суверенитет страны и формирует новую экономику Казахстана.

Будущий центр будет оснащен 4200 серверными стойками, что в два раза превышает текущие мощности крупнейших дата-центров в регионе. Реализация проекта создаст около десяти тысяч рабочих мест в таких сферах, как IT, инженерия и информационная безопасность.

Участие Тимура Турлова в финансировании проекта подчеркивает его заинтересованность в развитии цифрового суверенитета Казахстана. Для местного бизнеса и власти Akashi Data Center открывает возможности, которые ранее были недоступны: от локализации сервисов международных ИТ-гигантов до размещения стартапов с высокими требованиями к вычислительным мощностям.

По информации kz.kursiv.media, строительство центра решает проблему дефицита вычислительных ресурсов, сдерживавшего вхождение на казахстанский рынок таких компаний, как Amazon, Microsoft, Netflix и Alibaba.

Freedom Cloud: ставка на локальные облачные сервисы

Параллельно с проектом в Астане в Алматы развивается еще одна важная инициатива – строительство дата-центра Freedom Cloud, который реализует Freedom Holding Corp. Согласно данным DigitalBusiness и ComNews, инвестиции в проект составляют 175 млрд тенге (порядка 380 миллионов долларов США). Центр строится в СЭЗ "Парк инновационных технологий" и рассчитан на нагрузку в 7,2 мегаватта при установке 480 серверных стоек. Тимур Турлов подчёркивает, что создание Freedom Cloud – это вклад в технологическую независимость страны и возможность для Казахстана занять своё место на цифровой карте мира.

Однако Freedom Cloud задуман не просто как место для хранения данных. Его задача шире: стать платформой для облачных решений, включая инфраструктурные сервисы (IaaS), платформенные инструменты (PaaS), а также технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных. Центр нацелен на поддержку государственных органов, бизнеса и технологических компаний. При этом проект должен помочь Казахстану реализовать идею создания альтернативного маршрута передачи данных между Европой и Китаем, снижая зависимость от традиционных транзитных каналов. Тимур Турлов отмечает, что такие проекты позволяют Казахстану превратиться из потребителя цифровых услуг в их поставщика.

В отличие от Akashi, который во многом ориентирован на международных клиентов, Freedom Cloud изначально формируется как национальная инфраструктура, способная стать опорой для цифровой экономики страны. По словам udm-info.ru, проект рассматривается как инструмент укрепления технологической независимости Казахстана.

Партнёрство с AWS: Казахстан подключается к мировым платформам

2025 год стал знаковым и в контексте глобальной интеграции Казахстана в мировую цифровую экономику. Именно в этом году Freedom Cloud заключил соглашение с Amazon Web Services (AWS), крупнейшим облачным провайдером в мире. Это партнерство стало первым случаем официального сотрудничества AWS с локальной компанией в Центральной Азии (DigitalBusiness).

Это соглашение предоставляет казахстанским компаниям доступ к современным облачным решениям, инструментам машинного обучения и аналитике данных, что значительно расширяет технологические возможности как бизнеса, так и государственного сектора. Для ИТ-рынка Казахстана это открывает перспективы прохождения международной сертификации, участия в глобальных акселерационных программах и запуска совместных инновационных проектов. По мнению Тимура Турлова, это соглашение с AWS создаёт для Казахстана окно возможностей для выхода на глобальный рынок технологий и цифровых сервисов.

Стратегический вектор на будущее

Совокупно проекты Akashi Data Center, Freedom Cloud и сотрудничество с AWS укладываются в единую стратегию – превратить Казахстан из потребителя технологий в регионального провайдера цифровых услуг.

Всё это подтверждает, что инвестиции Тимура Турлова и усилия Freedom Holding Corp сегодня не просто строят дата-центры – они создают основу для экономической модели будущего, в которой Казахстан становится активным участником глобальной цифровой экономики. Тимур Турлов уверен, что именно цифровая инфраструктура станет фундаментом нового этапа экономического роста Казахстана и его интеграции в мировое цифровое пространство.