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Чего ждать от конца 2020 года, который стал тяжелым не только для России, но и для всего мира, как привлечь удачу и деньги – в финансовом гороскопе от "Утро.ру".
Астролог Яна Ваганова составила подробное предсказание для всех знаков зодиака на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года специально для наших читателей.
Начиная с середины сентября появится возможность усилить благосостояние и наладить денежные потоки.
Для ускорения и усиления благоприятных тенденций следует выполнять данные обещания, берите на себя больше ответственности, вырабатывайте пунктуальность, выкиньте старые и ненужные вещи, займитесь благотворительностью, советуют звезды.
С сентября и до середины ноября, согласно предсказанию для всех знаков зодиака, не стоит вкладывать деньги в движимое и недвижимое имущество.
До середины месяца, вероятно, будет много рутинной аналитической работы с цифрами. Вторая половина октября сулит многим сложности со здоровьем, говорит астролог. Для каждого это может дать дисбаланс материального и духовного. Держитесь своих внутренних ориентиров и проявляйте больше щедрости, это связано со здоровьем на тонком плане. Берегите себя.
На фоне общего упадка сил в октябре 2020 года может пострадать и концентрация внимания, чтобы избежать ненужных энергозатрат, будьте бдительны, подписывая бумаги и давая обещания, следите за исполнением договоренностей. Важные начинания лучше отложить, чтобы не переделывать начатое.
Звезды говорят, что период с 16 ноября и до начала декабря хорош для начинаний. Самое время реализовать давно задуманные проекты. Вовремя начатое дело должно принести плоды – и в плане удовлетворения своим трудом, и в материальном аспекте.
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