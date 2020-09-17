Точный астрологический прогноз на осень - 2020 и начало зимы расскажет, чем завершится этот непростой для многих период

Чего ждать от конца 2020 года, который стал тяжелым не только для России, но и для всего мира, как привлечь удачу и деньги – в финансовом гороскопе от "Утро.ру".

Астролог Яна Ваганова составила подробное предсказание для всех знаков зодиака на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года специально для наших читателей.

Финансовый гороскоп на осень 2020 года

Начиная с середины сентября появится возможность усилить благосостояние и наладить денежные потоки.

Гороскоп на сентябрь 2020 года

С 17 сентября звезды советуют носить одежду теплых тонов: бежевого, желтого и коричневого. Соблюдая это несложное правило до 20 ноября, можно привлечь удачу и деньги. Чтобы все сложилось в общественных делах и социальных проектах, астролог советует скорректировать питание: соблюдать по четвергам пост, выбирая вегетарианскую пищу. Если в этот период вам предстоят судебные разбирательства, для успешного их разрешения стоит особенно тщательно соблюдать чистоту: как в доме, так и в мыслях. Сентябрь 2020 года – благоприятное время для воплощения в жизнь давних идей, начала проектов и обучения.

С 23 сентября представители всех знаков зодиака могут начать ощущать перевес в сторону материальных ценностей. Возможность укрепить материальное положение возрастет, прогнозирует астролог. Такая тенденция сохранится на ближайшие полтора года. Для того, чтобы найти в себе решимость для преодоления проблем, быть более сильным, креативным и физически привлекательным, больше зарабатывать – нужно следующее: соблюдать распорядок дня, ложиться до 22 часов, игнорировать критику и не оправдываться за свои поступки, научиться жить здесь и сейчас, добавить в жизнь ярких красок.

Начиная с 29 сентября внутреннее напряжение, которое преследовало нас с весны, страх и тревоги отступят, и то, что было поставлено на паузу, начнет возрождаться. Карьера, социальная активность растут, начинается новый виток для многих отраслей, особенно связанных с землей, металлом, сельским хозяйством.

Для ускорения и усиления благоприятных тенденций следует выполнять данные обещания, берите на себя больше ответственности, вырабатывайте пунктуальность, выкиньте старые и ненужные вещи, займитесь благотворительностью, советуют звезды.

С сентября и до середины ноября, согласно предсказанию для всех знаков зодиака, не стоит вкладывать деньги в движимое и недвижимое имущество.

Финансовый астрологический прогноз на октябрь 2020 года

До середины месяца, вероятно, будет много рутинной аналитической работы с цифрами. Вторая половина октября сулит многим сложности со здоровьем, говорит астролог. Для каждого это может дать дисбаланс материального и духовного. Держитесь своих внутренних ориентиров и проявляйте больше щедрости, это связано со здоровьем на тонком плане. Берегите себя.

На фоне общего упадка сил в октябре 2020 года может пострадать и концентрация внимания, чтобы избежать ненужных энергозатрат, будьте бдительны, подписывая бумаги и давая обещания, следите за исполнением договоренностей. Важные начинания лучше отложить, чтобы не переделывать начатое.

Денежный гороскоп на ноябрь 2020 года

Звезды говорят, что период с 16 ноября и до начала декабря хорош для начинаний. Самое время реализовать давно задуманные проекты. Вовремя начатое дело должно принести плоды – и в плане удовлетворения своим трудом, и в материальном аспекте.

Гороскоп на конец года крысы

Денежный прогноз для мужчин и женщин предупредит о возможных трудностях в материальном плане и личной жизни. Звезды советуют, на что обратить внимание, чтобы не попасть в неприятности.

Предсказание для всех знаков зодиака на декабрь 2020 года

Последний месяц уходящего года Крысы будет сложным, прогнозирует астролог.

Пиковый период придется на 13 и 14 декабря. Эти дни будут особенно напряженными, многие могут столкнуться с трудностями. Так же возможно, что в окружении захотят что-то скрыть от вас, предупреждает астрологический прогноз. Чтобы не нанести урон душевному равновесию, звезды советуют отложить на эти два дня все важные дела.

Сложным будет и 21 декабря. Изменения могут произойти как в глобальном смысле – в сфере политики, например, так и в вашей жизни. Финансовая стабильность и карьера могут оказаться под угрозой, предупреждают звезды. Стоит задуматься об оценке своих близких, себя и долгосрочных планов. В этот неблагоприятный, по прогнозу астролога, день могут также произойти необъяснимые катаклизмы.





Таков денежный гороскоп на осень 2020 года и первый месяц зимы для всех знаков зодиака.

