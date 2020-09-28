Что сулят звезды – подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин от "Утро.ру"

Гороскоп на следующий, 2021 год, раскроет тайны будущего: что ждет каждый из знаков зодиака, стоит ли начинать что-то новое, как привлечь удачу и денежное благополучие.

23 сентября 2020 года лунные узлы Раху и Кету поменяли знаки обитания и перешли соответственно в Тельца и Скорпиона. Как важнейшее астрособытие повлияет на ближайшие полтора года, рассказала астролог Елена Данилова.

Ведический гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Раху отвечает за расширение, новые возможности, желания и потенциал, даст энергию для получения задуманного, а Кету за сужение и разбитые розовые очки в той области, в которую зашёл, отработку и взгляд внутрь, за необходимость вовремя отпустить то, что уже отжило.

Поэтому очень важно понимать, где стоит приложить усилия для того, чтобы получить результаты, а в какой сфере лучше сбавить обороты и не плыть против течения.

Астрологический прогноз составлен для восходящих знаков зодиака, рассчитанных по системе Джйотиш.

Овен

Появится возможность создать капитал, сделать накопления, пересмотреть источники ресурсов, следите за питанием, не переедайте. Стоит быть осторожными с любыми интоксикациями, подходящее время для избавления от вредных привычек.

Телец

Конец 2020 – 2021 год – время вложений в себя, свое развитие. Можете позволить себе быть другим, попробовать что-то новое, дерзайте, но не переусердствуйте, может проявиться гордыня. В следствие чего возникнут сложности в отношениях с партнером, разлука или охлаждение в отношениях. Время роста и перехода на новый уровень, отслеживает эмоции и привязанности к своей половинке.

Близнецы

Стоит быть аккуратнее с тратами, возможны непредвиденные и эмоциональные покупки. Для нейтрализации займитесь благотворительностью или отправьтесь в путешествие. Кто давно планировал переезд за границу, появится такая возможность. Получится сократить долговые обязательства, если есть давние нерешенные конфликты– удача будет на вашей стороне. Следите за здоровьем.

Рак

Для представителей этого знака зодиака конец 2020 и 2021 год – благоприятный период для начала своего проекта. Появятся полезные знакомства, которые могут привести к увеличению дохода. В целом будет много желаний, поэтому отслеживайте, что ваше, а что продиктовано извне. Возможны нестандартные романтичные отношения, появление бывших на горизонте, проявляйте сдержанность в общении с детьми. Беременность может проходить с осложнениями.

Лев

Если вы долго трудились над повышением в карьере, ваше усердие будет вознаграждено. Период, благоприятный для работы, захочется реализации или вовсе сменить сферу деятельности. Фортуна сейчас будет к вам лицом, используйте все шансы для роста, берите ответственность, делитесь пользой. Но соблюдайте баланс, уделяйте время дому, семье.

Дева

Верьте в свою удачу, наладьте отношения с отцом, сейчас это будет особенно актуально. Дела, связанные с дальними путешествиям, будут иметь успех. Возможно, вы встретите наставника, которого давно искали, а также смените или примите новые философские или религиозные взгляды. Прилагайте усилия, и все получится. Отношения с братьями - сестрами могут потребовать внимания.

Весы

Ближайшие полтора года для представителей этого знака зодиака, согласно ведическому гороскопу, по-настоящему трансформационный период. Звезды сулят получение доходов через партнёров, страховки, наследства. Если живёте с родителями, пора стать независимыми и в материальном, и в психологическом плане. Время для познания себя, развития интуиции, чувствительности, проявления интереса к духовным знаниям и практикам.

Скорпион

Время строить партнёрские отношения, выходить в них на новый уровень, расширять сферу своего влияния. Личные трансформации, которые обязательно приведут к внешним изменениям. Научитесь отдавать, вкладываться в отношения и строить команду. Будьте снисходительны к партнерам, возможны конфликты.

Стрелец

Будьте бдительны, возможно появление недоброжелателей, непредвиденных долгов и конфликтов. Следите за здоровьем, меньше синтетики и всего искусственного, больше натурального, возможен переезд ближе к природе. Пересмотрите сферу расходов, паломничество и уединение помогут пережить этот период корректно и принимать правильные решения.

Козерог

Ведический гороскоп на 2021 год говорит, что это время романтики, также возможно пополнение в семье. Новые источники доходов, инвестиции, помощь от старых друзей. Возможно начало обучения или получение дополнительного образования. Но не распыляйтесь, принимайте взвешенные решения. Круг общения может измениться.

Водолей

Возможно приобретение недвижимости, семейный уют и комфорт выйдут на первое место. В карьере могут произойти неожиданные перемены. Помните, что все к лучшему и отпускайте с лёгким сердцем. Отношения с мамой потребуют дополнительного внимания, время их проработать.

Рыбы

Согласно астрологическому прогнозу, у представителей этого знака зодиака 2021 год – очень активный период, много поездок, командировок, новые навыки и пробы себя. Дерзайте, рассчитываете на себя и свои силы, время действовать, проявлять силу воли, вспомнить о своих таланта и начать их проявлять. Если давно хотели выступить на публике, написать книгу или картину, это тот самый момент.

Эти рекомендации носят общий характер, предупреждает астролог. Помните о том, что важно учитывать и личные транзиты в натальной карте. Сохраняйте принятие, благодарите за то, что приносят энергии планет, взращивайте осознанность. Тогда любой, даже самый сложный период принесёт полезный опыт и станет фундаментом для дальнейших побед.

Таков ведический гороскоп на конец 2020 и 2021 год для всех знаков зодиака. Почаще прислушивайтесь к себе и все получится!