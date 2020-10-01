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Второго октября Православная церковь чтит память святых Трофима, Савватия и Зосимы. Мученики пострадали за свою веру во время правления римского императора Проба.
Христиан поймали на одном из языческих праздников. Они молились о том, чтобы Бог помог вывести заблудшие души на правильный путь. На просьбу отречься от православия мученики ответили решительным отказом, что разгневало правителя. В конечном итоге святые были убиты.
Обычаи и традиции дня
Святых Савватия и Зосиму считают покровителями пчел. С этого дня начиналась так называемая пчелиная десятина, которая длилась до 10 октября. В этот период большую часть времени посвящали работе на пасеке.
Собранный мед хозяйки активно использовали во время приготовления еды. Самым популярным блюдом считались оладьи, которые нужно было макать в лакомство.
Второго октября молодые люди устраивали Трофимовские вечерки. Девушки выбирали себе избранников во время веселых и шумных гуляний.
Что можно делать в день Трофима, Савватия и Зосимы
В этот день нужно угощать медом родных и друзей, а также есть его самому. Считается, что таким образом вы отгоните несчастья и неудачи.
Что нельзя делать день Трофима, Савватия и Зосимы
В этот день нежелательно ругаться с близкими. Наоборот, стоит помириться с теми, с кем вы по каким-то причинам поссорились.
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