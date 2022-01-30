Что готовит последний день месяца – в астрологическом прогнозе от "Утро"

Звезды расскажут, как провести понедельник без неприятных сюрпризов



Овен

У представителей этого знака зодиака день будет неблагоприятным, говорят звезды. 31 января стоит быть осторожнее в финансовых вопросах – не исключены потери. Также понедельник – неудачное время для смены работы или места жительства. В этот день не стоит принимать никаких важных решений.

Телец

31.01.2022 звезды советуют поступать так, как сами посчитаете нужным. Не стоит просить советов у окружающих. День обещает быть удачным для представителей творческих профессий.

Близнецы

Смело назначайте на понедельник важные переговоры и командировки. Удача будет вам сопутствовать. Представителей творческих профессий посетит вдохновение – возможно, вы на пороге создания чего-то нового.

Рак

Ракам звезды советуют немного расслабиться. В противном случае желание успеть везде может выйти боком и вы заработаете нервный срыв. Вечер проведите в спокойной обстановке с семьей или устройте романтическое свидание.

Лев

Вам стоит держать эмоции в узде, иначе может случиться конфликт на работе. Никому не рассказывайте о своих планах и мечтах – иначе ничего из намеченного не сбудется. Возможно знакомство с новыми людьми, которые благотворно повлияют на вашу жизнь.

Дева

У представителей этого знака 31 декабря, вероятно, будет напряженным. Не исключены неприятности, связанные с работой. Кроме того, возможны конфликты с близкими. Постарайтесь проявить дипломатичность. День неудачен для новых проектов и заключения сделок.

Весы

Звезды советуют провести день максимально спокойно. Не исключено, что все ваши усилия не принесут желанных результатов. Поэтому постарайтесь не напрягаться зря. Принятие важных решений лучше перенести на другой день.

Скорпион

Терпение и труд помогут преодолеть все препятствия. Ваше упорство непременно будет вознаграждено. День выдастся достаточно напряженный – придется как следует поработать. Вечером вы, вероятно, получите приятное известие.

Стрелец

Звезды предупреждают – возможны финансовые потери. Не делайте крупных покупок и не принимайте предложения, если есть хоть тень сомнения.

Козерог

Связи помогут достичь желаемого. Ваше обаяние поспособствует заключению удачных сделок. Вечером сходите на массаж или в кино, расслабьтесь, чтобы восполнить потраченную энергию.

Водолей

Звезды сулят удачный день тем, кто занимается бизнесом. Удачное время для переговоров и деловых поездок.

Рыбы

Важных переговоров с начальством или партнерами лучше не планировать. В целом день пустой, никаких результатов от своих усилий вы, вероятно, не увидите. Во второй половине дня возможно романтическое знакомство.