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Конец января с первыми днями февраля для многих представителей зодиакальной карты окажется крайне напряженным. В эту пору велик риск совершения необдуманных поступков из-за сильной эмоциональности. А конец этой поры обещает уже некую выгоду.
Овнам нужно избегать до определенного момента крупных трат и акцентировать внимание лишь на самом важном. А еще звезды советуют обратить внимание на дополнительные источники дохода – в скором времени он им понадобится.
У Тельцов в первых днях февраля выпадет множество неприятных моментов, которые обрушатся как снег на голову. О помощи придется просить всех подряд – и близких, и семью, и даже хороших знакомых.
Для Близнецов неделя выдастся спокойной. Никакие неприятные сюрпризы вам в ближайшее время точно не грозят. Этот семидневный период лучше всего посвятить отдыху и планам на будущее.
Раки в скором времени наконец познают, что из себя представляют кардинальные перемены в личной и семейной жизни. Придется тесниться и делить с кем-то личное пространство. А еще нужно избегать конфликтов и искать компромиссы.
Львам нужно забыть о своих страхах – а иначе опасения будут преследовать вас не только на работе, но и во сне. Переступите через себя и будьте просто смелее.
Что касается Дев, тот тут все далеко не так однозначно. Вам нужно больше чуткости – и в отношении старых друзей, о которых вы все время забываете, и в отношении себя любимой. Все-таки участливость – ваша главная проблема. И на внутреннем, и на внешнем уровнях.
Весам в эту неделю предстоит принять непростое решение. Звезды считают, что кому-то, возможно, предстоит пора признаться в своих чувствах к близкому человеку.
Наконец-то у Скорпионов выпал долгожданный шанс проявить свои недюжинные способности. Окружающие оценят их по достоинству. И, скорее всего, вы неплохо продвинетесь по карьерной лестнице.
У Стрельцов появится непростая проблема в эту неделю: с одной стороны – эмоции, которые нужно сдержать, с другой – забота, которую необходимо проявлять к членам семьи.
Найдите в себе силу сделать первый шаг и признаться в любви. Не попробуете – не узнаете. Опасаться ничего не нужно. Просто проявите инициативу.
Водолеи находятся в зоне риска – придется заключить крупную сделку. И не факт, что она окажется такой удачной. Заручитесь поддержкой семьи и обеспечьте присутствие друзей – тогда все пройдет гладко.
Хороший период для творческой деятельности. Вы можете встретить человека, который сыграет важную роль в будущем.
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