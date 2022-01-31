Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля
H.-D. Falkenstein/www.globallookpress.com
Астрологический прогноз подскажет, как пройдут ближайшие семь дней для всех знаков зодиака

Конец января с первыми днями февраля для многих представителей зодиакальной карты окажется крайне напряженным. В эту пору велик риск совершения необдуманных поступков из-за сильной эмоциональности. А конец этой поры обещает уже некую выгоду.

Овен

Овнам нужно избегать до определенного момента крупных трат и акцентировать внимание лишь на самом важном. А еще звезды советуют обратить внимание на дополнительные источники дохода – в скором времени он им понадобится.

Телец

У Тельцов в первых днях февраля выпадет множество неприятных моментов, которые обрушатся как снег на голову. О помощи придется просить всех подряд – и близких, и семью, и даже хороших знакомых.

Близнецы

Для Близнецов неделя выдастся спокойной. Никакие неприятные сюрпризы вам в ближайшее время точно не грозят. Этот семидневный период лучше всего посвятить отдыху и планам на будущее.

Рак

Раки в скором времени наконец познают, что из себя представляют кардинальные перемены в личной и семейной жизни. Придется тесниться и делить с кем-то личное пространство. А еще нужно избегать конфликтов и искать компромиссы.

Лев

Львам нужно забыть о своих страхах – а иначе опасения будут преследовать вас не только на работе, но и во сне. Переступите через себя и будьте просто смелее.

Дева

Что касается Дев, тот тут все далеко не так однозначно. Вам нужно больше чуткости – и в отношении старых друзей, о которых вы все время забываете, и в отношении себя любимой. Все-таки участливость – ваша главная проблема. И на внутреннем, и на внешнем уровнях.

Весы

Весам в эту неделю предстоит принять непростое решение. Звезды считают, что кому-то, возможно, предстоит пора признаться в своих чувствах к близкому человеку.

Скорпион

Наконец-то у Скорпионов выпал долгожданный шанс проявить свои недюжинные способности. Окружающие оценят их по достоинству. И, скорее всего, вы неплохо продвинетесь по карьерной лестнице.

Стрелец

У Стрельцов появится непростая проблема в эту неделю: с одной стороны – эмоции, которые нужно сдержать, с другой – забота, которую необходимо проявлять к членам семьи.

Козерог

Найдите в себе силу сделать первый шаг и признаться в любви. Не попробуете – не узнаете. Опасаться ничего не нужно. Просто проявите инициативу.

Водолей

Водолеи находятся в зоне риска – придется заключить крупную сделку. И не факт, что она окажется такой удачной. Заручитесь поддержкой семьи и обеспечьте присутствие друзей – тогда все пройдет гладко.

Рыбы

Хороший период для творческой деятельности. Вы можете встретить человека, который сыграет важную роль в будущем.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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