Сильный мороз в эту дату - к жаркому и знойному лету

Православные верующие 1 февраля чтут память преподобного Макария, его еще называют Макар-весноуказчик. Именно по первому дню февраля смотрели, какой будет весна. Если мела пурга, то ждать затяжных морозов и поздней весны. Яркое солнце и чистое небо сулило теплую и раннюю весну.



В этот день лучше носить светлую одежду, выбирать теплые оттенки. Иначе можно навлечь на себя беду. Черные цвета, по преданиям, отталкивают удачу и любовь.

Наши предки в этот день ходили друг к другу в гости. 1 февраля считался днем чаепитий: приглашали гостей, рассказывали истории из жизни и делились новостями. К тому же, не отказывались от того, чтобы обсуждать сны. Ведь они в ночь на 1 февраля считались вещими.

Прогноз погоды делали не только на грядущую весну. Какой был первый день февраля, такой ждали и весь месяц. При этом холод в феврале говорил о теплом лете.

Что нельзя делать в Макарьев день

Предки не брали на себя много работы, не занимались рукоделием и вязанием. Нельзя стричь волосы, особенно это касается детей: вместе с волосами мастер состригает счастье и только прибавляет забот. Из напитков 1 февраля лучше выбрать чай или отвар из трав. Пить только воду считалось неправильным, это могло привести к болезни.

Приметы на 1 февраля

Чистое небо с яркими звездами – к затяжной зиме.

Крепкий мороз – к хорошему урожаю летом.

Снег 1 февраля – жди такую же погоду весь оставшийся месяц.

Свернувшаяся в клубок кошка сулила сильные морозы.