Что ждать от этого дня — в астрологическом прогнозе от "Утра"

2 февраля, по лунному календарю, считается счастливым днем. Пока что "главенствует" Марс: его символ – верность и сила, наполненная любовью. Главным знаком зодиака второго дня февраля выступает Водолей, а правящей стихией – воздух. В эту дату подходящее время для замедления: астрологи советуют накапливать жизненные силы и постараться находиться в "состоянии потока".

Овен

День хорош для деловых переговоров. Присмотреться стоит к тем, кто до этого не вызывал доверия. Не стоит забывать и об отдыхе. Овнам важно найти баланс между работой и отдыхом.

Телец

В первой половине нужно постараться не поддаваться на провокации: лишние нервы ни к чему. Под ударом окажется и физическое здоровье, поэтому обращать внимание Тельцам нужно и на сигналы организма об отдыхе.

Близнецы

Звезды сулят день позитивных эмоций. Впереди ждет много интересного и неизведанного. 2 февраля, следуя за своим сердцем, Близнецы найдут дорогу к мечте.

Рак

Чередуйте работу и отдых: не давайте себе сильно уставать. Все личные встречи лучше перенести на вечер, но при этом лечь спать пораньше.

Лев

Большое количество энергии не означает, что стоит тратить ее бездумно. Распределите силы соответствующим образом: астрологи рекомендуют Львам деловые задачи перенести в первую половину дня, а разобраться с житейскими моментами лучше после обеда.

Дева

Не бойтесь проявлять любознательность. Возможно, она ключ к покорению новых вершин. 2.02 не стремитесь сделать все дела, свободное время Девам лучше провести в кругу семьи.

Весы

Сегодня принимайте поддержку близких людей, она нужна как никогда. И психологическое, и физическое здоровье у Весов в полном порядке. Главное – не жертвовать драгоценными минутами сна. Это может привести к психосоматическим заболеваниям: так считают астрологи.

Скорпион

Во второй половине дня грядут перемены в профессиональной сфере. Не бойтесь сделать шаг вперед. Вечером лучше отказаться от посещения мест с большим скоплением людей: отдайте предпочтение спорту или прогулке в компании любимого человека.

Стрелец

Из-за сильной раздражительности могут возникнуть проблемы со здоровьем. Звезды пророчат Стрельцам признание в любви от близкого человека или череду романтических свиданий в неожиданным концом.

Козерог

Слишком большое количество ссор в этот день может привести к головной боли. Не вступайте в конфликт, дайте себе время на то, чтобы поразмыслить.





Водолей

У Водолеев возникнут сложности на работе: перед подписанием важных документов обязательно нужно читать их полностью. Есть вероятность "подхватить" простудное заболевание. Астрологи советуют закаляться и проявлять умеренную физическую активность.

Рыбы

Избегайте психических перегрузок. Утром уровень энергии будет на нуле: не пугайтесь. Зато ко второй половине дня и настроение, и общее состояние организма порадует Рыб. Они со спокойной душой будут следовать намеченным планам.

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