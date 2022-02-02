Удача улыбнется лишь избранным

Каждый месяц судьба дарует шанс тем или иным представителям зодиакальной карты. Февраль звезды решили отдать Стрельцам, Козерогам и Рыбам – именно им на этот раз светят счастье и удача.

Стрелец

Главные везунчики последнего месяца зимы – звезды одарят вас счастьем и удачей в делах любовных и на работе. Используйте все возможности – на этот раз судьба вам благоволит. А с помощью легкости и простоты в общении вам ничего не будет стоить добиться симпатии коллег и потенциальных избранников или избранниц. Воспринимайте все события в этом месяце как игру – вы в ней герой, которому нужно по сюжету добиться счастливой концовки. Творите, создавайте и не бойтесь ничего. У вас наконец появился шанс изменить жизнь навсегда – в лучшую сторону.

Карьера будет складываться как нельзя лучше – и повышение зарплаты, и серьезная должность.

Козерог

Наконец вам выпал шанс на долгожданное везение. Звездное небо расщедрилось и даровало вам неиссякаемую энергию – тут можно обогнать и перегнать остальных на долгие годы вперед. И не смотрите на то, как другие предаются праздности и лени – ничего, кроме того, что вы видите, от них не добиться. Вы сами куете собственное счастье. И в скором времени сполна ощутите его как в сердце, так и всем своим телом.

Упорство и насточивость не пройдут мимо большого босса: начальство давно видит вашу компетентность и организационные способности. Будьте уверены: на вас делают ставку.

Рыбы

Что касается Рыб, то счастье окажется неожиданным – и тем приятнее оно будет на вкус. За вялым и депрессивным январем последует энергичный и стремительный февраль, который в мгновение ока пронесет вас через новые достижения и успехи. Но не стоит этому удивляться: работайте на совесть и идите навстречу людям с открытым сердцем. В круговороте дел занимайтесь своими обязанностями, как положено, и все сложится как нельзя лучше. Пожалуй, других правил для вас на этот раз и нет.

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