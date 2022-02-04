На любую просьбу стоит отвечать согласием

В этот день почитается Агафий Полухлебник, полное имя которого Агафангел. В переводе с греческого оно означает "добрый вестник". Чаще всего такие имена давали святым, которые сообщали хорошие новости, оказывали помощь и наставляли на верный путь. 5 февраля предки назвали "днем забот". Практически вся работа была связана с домом и заготовкой зерна.

Традиции и обычаи

Праздник в народе прозвали Полухлебником не только в честь Агафия. Считается, что по прошествии половины зимы все хозяева должны проверить свои амбары: пересчитать баночки, заготовки, корм и зерно. У тех, кто вел хозяйство хорошо, по правилам, остается ровно половина из всех запасов. Этого им хватало до начала сбора урожая.

Убирались 5 февраля не только в доме. Порядок наводили в амбарах, во дворе, чистили животных.

Детей, родившихся в день Полухлебника, считали тружениками, которые живут не ради себя, а ради общего блага. Им пророчили успехи во всех делах, вот только здоровье оставляло желать лучшего.

Предки говорили, что сон, приснившийся в ночь на 5 февраля, расскажет о том, как вести себя в отношении своей второй половинки.

Что нельзя делать в день Агафия Полухлебника

Запрещается танцевать – это навлекает беду.

Если вы нашли деньги, не стоит их забирать себе.

Ночью смотреть на падающие звезды – к смерти близких.

Когда все работают, лучше присоединиться к ним. Лежать без дела в этот день – накликать на себя не только беду, но и проблемы со здоровьем.

Приметы

Солнце в зените предвещает теплую весну. Крики синицы ранним утром к морозу на весь февраль. Если вода в реке поднялась выше уровня, скоро будет сильный мороз.

О том, от кого отвернется удача в этом году, рассказала астролог Светлана Угарова.