Повороты судьбы: Глоба поведал о глубоких переменах для трех знаков зодиака в феврале

Игры судьбы: Глоба поведал о радикальных переменах для трех знаков зодиака с 7 февраля
ESA/www.globallookpress.com
Вселенная будет особенно внимательна к некоторым людям

Популярный российский астролог Павел Глоба рассказал, что ждет людей в предстоящую неделю с 7 по 13 февраля. Оказывается, нечто особенное звезды готовят представителям трех знаков зодиака, которым суждено выбиться из общего ряда.

Астролог, прежде всего, рекомендует всем уже в первые дни недели расставить точки над i, разобраться с вопросами, на которые пока что можно дать лишь туманный ответ, а также проводить побольше времени на свежем воздухе. А в середине недели можно немного расслабиться и даже съесть что-нибудь вредное и сладкое. Но уже  под конец рабочих будней необходимо вернуться в прежний режим и уделить время семье. 

Рак

Остерегайтесь малознакомых людей. Некоторым нельзя верить – не единому слову из того, что они попытаются вам сказать. Все советы нужно выслушивать из проверенных временем источников. Пусть это будут родные и друзья. Поддержка от посторонних людей вызывает вопросы и непонятна по своей сути. 

А в начале недели вы рискуете нарваться на мошенника, цель которого предельно ясна – выудить побольше денег и смыться.

Скорпион

Что касается Скорпионов, здесь тоже ожидаются явные перемены в жизни. Но не так все плохо, как у Раков. Скорее, "сдвиги" имеют не только негативный характер, потому что все трудности можно преодолеть. У вас появится шанс достичь успеха при одном условии: если вы всегда будете находиться в хорошем настроении и стойко принимать удары судьбы. Неприятные дни в этот февральский период обойдут вас стороной. Так что главное, что от вас потребуется – избавиться от негатива.

Рыбы

А вот Рыбам предстоит решить большой и сложный вопрос. Наконец вы встретите свою судьбу, с которой захотите связать всю оставшуюся жизнь. Поэтому потребуется много времени на размышления, пересмотр своей профессиональной деятельности и бесконечные корректировки в рабочем графике. Внимательно отнеситесь к мнению авторитетных для вас людей. Обходите острые углы и не доводите спор до конфликта. Это точно окажется лишним.

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Источник: FTimes ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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