Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день
Фото: pixabay.com
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В этот день ждали "поворота" на весну

В народе 7 февраля называют также днем Григория – весноуказателя. Много примет на этот день связано с погодой.

Что можно делать 7 февраля

Особенно важно в Григорьев день вершить добрые дела. Также принято было добрым словом вспоминать и тех, кто кому-то помог.

Что нельзя делать в день Григория – весноуказателя

Рассказывать о своих хороших поступках нельзя – это дурная примета.

Ругаться, говорить плохие слова и желать зла другим не стоит. Все, что вы произнесли в этот день, может вернуться бумерангом.

Плохой приметой считалось плеваться – это навлечет неудачи.

Стричь волосы и делать маникюр 7 февраля не стоит. Иначе можно заболеть.

Суеверные считали, что рассказывать о своих планах в этот день никому нельзя. Иначе все задуманное не сбудется.

Дурной приметой считалось, если мужчина возвращался домой с пустыми руками. Домой можно принести, например, хлеб. Это привлечет удачу и достаток в семью.

Приметы на 7 февраля 2022 года

По погоде в первой половине дня предсказывали, какой будет первая половина зимы в грядущем году.

Если синицы щебечут – значит, скоро ударят морозы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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