Подробный астрологический прогноз подскажет, какими окажутся предстоящие семь дней

Предстоящая неделя окажется нелегкой на подъем. Постоянная конкуренция, соперничество и стремление доказать свою правоту заставят многих забыть, что есть в жизни спокойствие, уют и семейная атмосфера. А поступаться такими важными факторами нельзя – можно в момент лишиться счастья.

Овен

Период озарения и творческого вдохновения. Можно найти ответ на давно мучивший вопрос – даже если речь идет о тайне за семью печатями. Доверяйте своей интуиции и будьте прозорливы.

Телец

Тельцам светит повышение по службе. Астрологи рекомендуют проявлять аккуратность и не стравливаться с конкурентами. Кстати, не исключено, что в вашем окружении есть и те, кто не желал бы видеть вашего восхождения.

Близнецы

Звезды советуют не действовать себе во вред и не забывать о действительно важном. Хорошо оказывать помощь другим, но нужно помнить и о семье с близкими.

Рак

Ракам предстоит распутать давнее дело, которое окажется вовсе не таким легким, как раньше. Заодно и узнаете, кто постоянно ставит вам палки в колеса.

Лев

Пришло время выйти из тени и дать всем знать о своем таланте. Покажите свои умения – пора наконец заявить о себе, иначе можно провести всю жизнь в спящем состоянии.

Дева

У Дев все сложится далеко не самым лучшим образом. Родственники все норовят доказать, что гораздо осведомленнее вас в тех или иных вопросах. Не обращайте на это внимание и занимайтесь своими делами.

Весы

Неплохая неделя для тех, кто не боится рисковать. Однако это не значит, что нужно ставить на кон все, что у вас имеется. Действуйте малыми жертвами и планомерно добивайтесь успеха.

Скорпион

Займитесь вопросом своего здоровья. Важнее состояния организма ничего нет. Хороши планы и цели, но бесполезны, если тело не в состоянии их воплотить.

Стрелец

Спокойная и размеренная жизнь. Подумайте, как можно наладить дома быт. Займитесь общим ремонтом с домочадцами – пора сменить обстановку.

Козерог

Это ваш счастливый знак. Значит, пора снова попытать шанс и встретить свою судьбу. Не отказывайте приятным людям во встрече.

Водолей

Уделяйте больше внимания заслуженному отдыху. Спать по паре часов в день – усугублять свою нервную систему и постоянно совершать ошибки. Рано или поздно вы это увидите.

Рыбы

Астрологи уверяют, что с мнением окружающих людей придется считаться, даже если оно далеко от истины. Просто знайте, что единомышленников – единицы. С остальными вам не по пути.

