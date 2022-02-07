Астролог уверяет: настало время для великих свершений

7 февраля – начало восьмых лунных суток, которые вполне благоприятны для массы полезных начинаний и великих свершений. В это время начинает формироваться некое преобразование всего накопленного негатива, который поможет каждому представителю зодиакального круга осознать нечто важное и особенное для себя, указала астролог Ксения Шахова.

Луна в знаке Тельца лишь усилит все ваши лучшие стороны и качества характера. Особенно это касается людей серьезных, основательных и терпеливых. Ведь звездное небо дает шанс достичь материального благополучия – тут потребуется сосредоточенность на деле.

Астролог пояснила, что понедельник хорош для свершения финансовых дел и сотрудничества с бухгалтерией, а также обращения в банк по тем или иным вопросам. Появился шанс преуспеть в деловых вопросах и достигнуть ранее поставленных задач.

Шахова указала, что у кого-то сложится общение даже с "верхами" законодательной ветви и знаковыми персонами. Значит, нужно использовать время с выгодой – подумать о рекламе, проектах и публикациях.

Однако не стоит забывать и о себе: побалуйте себя чем-нибудь приятным, пройдитесь по магазинам и купите то, что так давно хотели. Неплохо также сменить образ – покрасить волосы или покороче подстричься, передает "Пятый канал".

Можно провести время и у косметолога, обратиться за помощью к стилисту, приобрести тот или иной понравившийся предмет гардероба. Если ощутите к вечеру тоску, то не стоит предаваться печали. Столько всего положительного – а вы и не замечаете.

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 7 по 13 февраля.