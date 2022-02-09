Люди данной стихии обладают сильной интуицией

Представители знаков зодиака водной стихии наделены особой интуицией и умеют предчувствовать плохие события. Астрологи объяснили, как конкретно люди, рожденные под этими знаками, способны ощущать опасности в будущем.

Так, Раки обладают сильной эмпатией и восприимчивостью к эмоциям окружающих их людей, поэтому считать предстоящую беды не составляет для них никакого труда. Более того, именно представители этого знака зодиака очень успешно действуют, опираясь на чувства, а не на разум.

Скорпионы чувствуют, когда кто-то пытается их обмануть, поэтому даже не стоит пытаться этого делать. Если человек, рожденный под этим знаком, что-то заподозрит, можно не сомневаться, что он рано или поздно выяснит, как обстоят дела на самом деле. Помимо этого, Скорпионы чувствуют энергетику людей, причем как позитивную, так и негативную.

Особенность Рыб заключается в том, что они наделены крайне богатым воображением, которому можно только позавидовать. Представители этого зодиакального круга каким-то волшебным образом наперед знают, какое событие произойдет, поэтому и о плохих событиях они почти всегда осведомлены. Рыбы также являются хорошими собеседниками, которые готовы выслушать даже незнакомого человека и помочь в трудную минуту.