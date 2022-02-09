При правильном использовании они привлекут поток финансов

Еще с древних времен известно, что некоторые драгоценные камни при правильном хранении дома или в офисе выступят в роли некого магнита для денег.

Одним из магических камней является зеленый авантюрин. Он напрямую связан с чакрой сердца и пригодится в том случае, если вы потеряли средства из-за неразумных действий. Его также можно использовать при смене работы или открытии бизнеса. Другой камень, активирующий сердечную чакру – желтый сапфир. С его помощью получится визуализировать свои желания.

Чтобы привлечь к себе наличные деньги, вам пригодится цитрин, пирит или изумруд. Цитрин нужно хранить непосредственно в кошельке, и тогда финансовый приток будет обеспечен. Пирит по-другому называют "золотом дураком" и считают, что именно этот камень является символом денежного изобилия и удачи. Изумруд же пригодится тем, кто планирует совершать сделки с недвижимым имуществом.

Если у вас есть долги, здесь поможет гранат. Более того, он привлечет новый доход. Если же человек считает, что он недостоин больших сумм денег, снять такой блок сможет зеленый нефрит. Малахит выступит в роли оберега от денежных неудач и потерь, а синий сапфир позволит укрепить достаток человека и поможет получать доход даже в тяжелые периоды жизни.

Для того, чтобы действие каменей вступило в силу, необходимо хранить их в первом левом углу квартиры или рабочего пространства. Можно также носить их с собой в кошельке или же хранить на рабочем месте.