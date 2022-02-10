Некоторых ждет невероятное счастья

Будущий успех – вот что волнует большинство людей. Мистики уверены, что для обретения удачи необходимо родиться под правильным созвездием. К примеру, в 2022 году госпожа Фортуна будут особенно благосклонна к трем знакам зодиака.

Астролог Павел Глоба рассказал, кому стоит ожидать невероятного счастья в год черного водяного тигра. По его словам, большая удача может постучаться в дверь к людям, рожденным под знаками тельца, льва и девы.

ТЕЛЕЦ

Если вы проявляете большое усердие на работе, то не останавливайтесь. Тельцы на верном пути! Звезды сулят им в текущем году карьерный рост. Естественно, профессиональные успехи не обойдутся и без финансовых поощрений.

ЛЕВ

К людям, родившимся в период с 23 июля по 23 августа, в 2022 году обязательно заглянет Фортуна. Будьте готовы к невероятному подарку судьбы! Звезды сулят вам успех. Дела пойдут в гору и скорее всего вы сможете реализовать давнюю мечту.

ДЕВА

Год черного водяного тигра станет для дев особенно удачливым. Благородный зверь возьмет вас под свое покровительство. Астрологи подчеркивают, животное не терпит лени и безответственного поведения. Не останавливайтесь на достигнутом, дерзайте! И тогда вы будете вознаграждены судьбой.

Ранее Павел Глоба предсказал перемены в жизни четырех знаков зодиака в феврале 2022 года.