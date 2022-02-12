Звезды рекомендуют провести этот день с семьей и близкими друзьями

День идеально подходит для знакомств и ярких интересных встреч. Астрологи рекомендуют одиноким людям не пренебрегать знакомствами, но не быть при этом сильно навязчивыми, чтобы не оттолкнуть нового человека. Семейным же знаком следует провести время дома с родными.

Овен

В первой половине дня вам нужно быть осторожнее на дороге и улице – есть риск получить травму. Вероятно, самочувствие в целом сегодня не будет радовать. Лучшее, что можно сегодня сделать – позволить себе расслабиться и не тратить энергию впустую.

Телец

У вас сегодня множество интересных идей, сложно будет выбрать лишь одну из них. Смело решайте те задачи, в которых потребуется ваша фантазия и смекалка. Вы не только блестяще справитесь с поставленной целью, но и узнает новые грани своего таланта.

Близнецы

Звезды не советуют браться сегодня за сложные дела – скорее всего, вы толко потеряете время. Также с осторожностью относитесь к людям, которым вы не доверяете, прислушайтесь к своей интуиции. И не делитесь ни с кем своими идеями, оставьте их при себе.

Рак

Сегодня отличный день для того, чтобы заняться делами, до которых не доходили руки. Следует быть сосредоточенными и настроиться на рабочий лад, так как настроение сегодня будет максимально мечтательным. Зато вечером можно будет дать себе волю и заниматься тем, что нравится по-настоящему.

Лев

Не пытайтесь добыть легкие деньги – есть лишь потерять больше, чем вы приобретете. Звезды рекомендуют воздержаться от похода в гости и провести время дома, чтобы собраться с мыслями и как следует отдохнуть.

Дева

Сегодня вокруг вас будет множество искушений – важно держать себя в руках во всех сферах. Если сорваться, на следущий день организму будет очень тяжело нормально функционировать. Лучше всего поехать на природу или на дачу, чтобы провести здоровый спокойный день.

Весы

Не бойтесь сегодня отказаться от предложений, которые вы не готовы выполнить. Лучше подождать подходящего момента, не сомневайтесь, у вас еще будет возможность ее сделать. Одиноким Весам следует быть готовыми к тому, чтобы встретить свою судьбу.

Скорпион

Этот день сулит множество сомнений и метаний. Будет сложно определить зону своего комфорта и реальное положение дел. Из-за этого есть риск расстаться с партнером, причем без какой-либо конкретной причины.

Стрелец

Сегодня явно ваш день. Следует посвятить его личным отношениям и знакомствам. Девушки сегодня будут максимально привлекательными и очаровательными, и мужчины будут охотно отвечать взаимностью.

Козерог

Звезды советуют не бояться рисковать – сегодня удача на вашей стороне, и высок шанс выиграть и получить выгоду. Главное, не подвергайте опасности жизнь и здоровье. А вообще, все решения, принятые в личной жизни и она работе принесут сегодня лишь положительные эмоции.

Водолей

В этот день важно запастись терпением, так как возможны столкновения с коллегами или близкими людьми. Обман и ложь могут сбить с толку и усложнить решение важных для вас задач. Главное, быть аккуратными в словах, чтобы не нажить врагов.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют вам сохранять душевный покой и держаться подальше от негативных эмоций. Главное, что у вас есть – чистота ваших мыслей. Подумайте о том, что действительно важно для вас, проявляйте доброту и сострадание настолько, насколько это возможно.