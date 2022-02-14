Их лучше не злить: астрологи назвали самые мстительные знаки зодиака

Их лучше не злить: астрологи назвали самые мстительные знаки зодиака
Фото: depositphotos.com
С представителями этих знаков опасно ссориться

Астрологи назвали представителей знаков зодиака, с которыми вступать в конфликт может быть даже опасно. Дело в том, что эти знаки очень мстительны и не умеют забывать обиды. Кроме того, они всегда отвечают своим недругам в самый неожиданный момент. 

Рейтинг самых мстительных возглавляют Скорпионы. Про их неумение прощать знают абсолютно все. Со Скорпионами буквально опасно ссориться, потому что представители этого знака умеют готовить коварные планы мести и никогда не забывают обиды. Даже если они продолжают общаться с вами после конфликта, это не значит, что вас простили. Стоит быть начеку и понимать, что Скорпионы в любой момент отомстят. 

Другие представители водной стихии, Рыбы, также отличаются особой злопамятностью. Может показаться, что эти люди нежные и милые, однако это всего лишь маска. На самом деле в душе Рыбы годами могут держать обиду на человека и готовить для него план мести. Даже если примириться с представителями этого знака, ошибку вам будут припоминать еще очень долго. 

Далее идут Тельцы. Их отличие от Скорпионов и Рыб в том, что они прямо заявляют человеку о своей обиде и неприязни. Телец может долго копить обиду, пока человек не перейдет черту. После этого представители данного знака переходят к наступлению и действуют до тех пор, пока их враг не признает поражение. 

Напоследок речь пойдет о Деве. Оружием этого знак являются постоянные шутки, издевательство и негатив с их стороны. Девы будут буквально травить человека до тех пор, пока он не исчезнет с их поля зрения. А причиной для такого отношения с их стороны может служить повод, на который другой человек даже и не обратил бы внимание. 

Ранее говорилось о том, каким знакам зодиака следует остерегаться дня всех влюбленных. 

Марина ДИАНОВА
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