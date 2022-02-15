От таких кавалеров не следует ждать красивых жестов

Мужчины, рожденные под определенными знаками зодиака, едва ли способны на красивые поступей и жесты. Эти кавалеры вряд ли будут красиво ухаживать за девушкой и дарить ей заботу. Как правило, в отношениях с таким мужчиной женщине часто придется самостоятельно принимать решения. Разумеется, всегда есть исключения из правил, однако звезды рекомендуют повнимательнее приглядываться к этим знакам зодиака.

Первые, о ком пойдет речь, это Тельцы. Такие мужчины являются потребителями по своей натуре и просто не способны понять, что девушка ждет от них знаков внимания и проявления любви. Иногда доходит до того, что они забывают про подарки на важные праздники. Вместо того, чтобы порадовать девушку, Телец скорее предпочтет порадовать себя.

Далее по списку идут Девы. Этим мужчинам невероятно сложно сделать первый шаг. Можно буквально состариться в ожидании признания от Девы. К тому же, они очень не любят эксперименты и импровизацию, поэтому романтический сюрприз от представителей данного знака приравнивается к необычному явлению и чуду.

Третий знак – это Рыбы. Этим мужчинам очень быстро надоедают отношения, потому что они не хотят тратить силы на их поддержание. В результате от ухаживаний не остается и следа, особенно если девушка ничего не просит. Кроме того, Рыбы являются достаточно болезненными, и их избранница должна быть готова к тому, что буквально займет роль мамы, когда будет ухаживать за ними.

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