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Пик секстиля Урана-Юпитера приходится на 18 февраля, но аспект будет влиять на жизнь в феврале и марте.
Астролог и экстрасенс Денис Холодницкий предупредил людей о грядущих переменах в жизни. Согласно прогнозам, изменение положения планет приблизит человечество к новому периоду.
18 февраля секстиль Урана-Юпитера достигнет высшей точки. В связи с этим астролог советует людям сосредоточиться на событиях собственной жизни.
По словам Холодницкого, Юпитер повышает значимость человека и его место в обществе. Для людей в этот период характерны тяга к приключениям и стремление свободно выражать себя.
Уран, находящийся за пределами Сатурна, всегда хочет стремится выйти за поставленные границы. Это бунтарское настроение прослеживается в поступках человека, который находится под влиянием этой планеты.
18 февраля обратите внимание на свое настроение и мысли. Скорее всего, в вас проснется бунтарство и смелость, благодаря чему вы задумаетесь о самых неожиданных действиях.
Эксперт посоветовал с осторожностью принимать решения и тщательно их обдумывать, чтобы поспешные действия не принесли разрушительных последствий.
Перенесите радикальные перемены на последующий период. В этот месяц астролог порекомендовал защищать личные границы и налаживать отношения с окружающими людьми.
Холодницкий подчеркнул, что этот прогноз актуален только для тех людей, которые изначально обладают взрывным характером. Те, кто ведет размеренный образ жизни, проведут этот период в спокойствии.
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