Бунтарское настроение: астролог описал действие Юпитера на россиян в феврале и марте

Бунтарское настроение: астролог описал действие Юпитера на россиян в феврале и марте
Фото: Doukdouk/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
По словам эксперта, изменения в судьбах будут весьма серьезными

Пик секстиля Урана-Юпитера приходится на 18 февраля, но аспект будет влиять на жизнь в феврале и марте.

Астролог и экстрасенс Денис Холодницкий предупредил людей о грядущих переменах в жизни. Согласно прогнозам, изменение положения планет приблизит человечество к новому периоду. 

18 февраля секстиль Урана-Юпитера достигнет высшей точки. В связи с этим астролог советует людям сосредоточиться на событиях собственной жизни. 

По словам Холодницкого, Юпитер повышает значимость человека и его место в обществе. Для людей в этот период характерны тяга к приключениям и стремление свободно выражать себя. 

Уран, находящийся за пределами Сатурна, всегда хочет стремится выйти за поставленные границы. Это бунтарское настроение прослеживается в поступках человека, который находится под влиянием этой планеты. 

18 февраля обратите внимание на свое настроение и мысли. Скорее всего, в вас проснется бунтарство и смелость, благодаря чему вы задумаетесь о самых неожиданных действиях. 

Эксперт посоветовал с осторожностью принимать решения и тщательно их обдумывать, чтобы поспешные действия не принесли разрушительных последствий. 

Перенесите радикальные перемены на последующий период. В этот месяц астролог порекомендовал защищать личные границы и налаживать отношения с окружающими людьми.

Холодницкий подчеркнул, что этот прогноз актуален только для тех людей, которые изначально обладают взрывным характером. Те, кто ведет размеренный образ жизни, проведут этот период в спокойствии. 

Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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