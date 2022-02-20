Какие знаки зодиака самые злопамятные

Астрологи составили рейтинг

Самыми мстительными и злопамятными эксперты по астрологии называют пять знаков зодиака.



Овен

Представители этого знака, если посчитают, что их обидели, могут быть весьма жестокими. Мести Овнов стоит опасаться – не исключено, что они будут бить по самому больному в ходе ссоры. Между тем астрологи говорят, что многие из них довольно быстро отходят и готовы извиниться за сказанное или сделанное.

Близнецы

Зачастую Близнецы – душа компании. Неудивительно, что многие поверяют им свои секреты. Иногда это выходит боком – если представители этого знака обижены, они могут выставить тайны оппонента на всеобщее обозрение.

Лев

Склонные к самолюбованию и стремящиеся ко всеобщему вниманию Львы могут мгновенно сменить отношение к человеку. И вот уже из приятеля вы становитесь злейшим врагом, причем нередко из-за мелочи. Если Лев затаил на вас злость, он, вероятнее всего, попытается отомстить.

Скорпион

В рейтинг злопамятных знаков попали и Скорпионы. Они, как говорят астрологи, могут довольно долго лелеять свою обиду и нанести удар спустя долгое время, когда конфликт уже забылся. Нередко Скорпионы бывают довольно жестоки и ранят чувства окружающих.

Козерог

Козерогов преследует слава "холодных" и равнодушных. Избегая демонстрации эмоций, многие представители этого знака, стремятся к власти. В отличие от Скорпионов, Козероги не будут выжидать и мстить исподтишка. Как правило, они открыто "уничтожают" своих врагов.