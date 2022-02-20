Какие знаки зодиака самые злопамятные

Какие знаки зодиака самые злопамятные
Фото: pixabay.com
Астрологи составили рейтинг

Самыми мстительными и злопамятными эксперты по астрологии называют пять знаков зодиака.

Овен

Представители этого знака, если посчитают, что их обидели, могут быть весьма жестокими. Мести Овнов стоит опасаться – не исключено, что они будут бить по самому больному в ходе ссоры. Между тем астрологи говорят, что многие из них довольно быстро отходят и готовы извиниться за сказанное или сделанное.

Близнецы

Зачастую Близнецы – душа компании. Неудивительно, что многие поверяют им свои секреты. Иногда это выходит боком – если представители этого знака обижены, они могут выставить тайны оппонента на всеобщее обозрение.

Лев

Склонные к самолюбованию и стремящиеся ко всеобщему вниманию Львы могут мгновенно сменить отношение к человеку. И вот уже из приятеля вы становитесь злейшим врагом, причем нередко из-за мелочи. Если Лев затаил на вас злость, он, вероятнее всего, попытается отомстить.

Скорпион

В рейтинг злопамятных знаков попали и Скорпионы. Они, как говорят астрологи, могут довольно долго лелеять свою обиду и нанести удар спустя долгое время, когда конфликт уже забылся. Нередко Скорпионы бывают довольно жестоки и ранят чувства окружающих.

Козерог

Козерогов преследует слава "холодных" и равнодушных. Избегая демонстрации эмоций, многие представители этого знака, стремятся к власти. В отличие от Скорпионов, Козероги не будут выжидать и мстить исподтишка. Как правило, они открыто "уничтожают" своих врагов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей