Астрологический прогноз подскажет, как избежать неприятностей на грядущей неделе

Наступают последние дни зимнего сезона. Кому-то пора подвести итоги холодного периода, многие живут в ожидании весеннего солнца и долгожданного майского тепла. Звезды советуют не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше, чтобы обеспечить себе полноценный успех и найти свое место в этой жизни.

Овен

Овнам постоянно приходится что-то доказывать – в первую очередь, себе. В принципе, в этом есть определенная логика. Не делитесь своими планами с посторонними людьми и действуйте пошагово, в соответствии с задуманным. Дела любят тишину.

Телец

Тельцам нужно проявлять активность на личном фронте и не замыкаться в себе. Отсутствие искренности не сослужит вам добрую службу – напротив, вы лишь оттолкнете от себя людей, которые могли бы принести огромную пользу.

Близнецы

У Близнецов тоже все не так однозначно. Если хотите чего-то достичь, не стойте на одном месте, а громко заявляйте о себе и проявляйте инициативу. Только так вы будете замечены.

Рак

Тяжелые рабочие будни, а считать на пальцах дни до отпуска еще рано. Пока что работайте и ищите свою отдушину в людях – общайтесь, радуйтесь и веселитесь.

Лев

Львам нужно прекратить испытывать страхи в ответственных рабочих моментах – иначе можно смело попрощаться со всем перспективами и пустить под откос целые годы затраченных усилий. Такая игра точно не стоит свеч.

Дева

Девам придется начать все сначала и идти по накатанной. На этот раз рядом нет никого, кроме ваших умений и способностей. Но не отчаивайтесь: вы быстро адаптируетесь под любые условия. Считайте это проверкой на прочность, посланной самой судьбой.

Весы

Кому-то придется изрядно повертеться и сдвинуть пару гор, чтобы приблизиться на три шага к заветной цели. Не стоит брезговать и лишний раз протягивать руку помощи слабым – вам затем зачтется, будьте уверены.

Скорпион

Скорпионам стоит прислушаться к советам умудренных опытом людей. Привлекайте новую клиентуру, размахнитесь на хорошую рекламу и не разочаровывайте людей – оправдывайте их ожидания. И дела просто пойдут в гору.

Стрелец

Перед тем, как принять самые срочные меры, нужно обдумать всевозможные шансы и оценить риски. Не нужно рубить с плеча, просто помните, что за все действия придется рано или поздно отвечать.

Козерог

Работайте на результат, и уже к концу рабочей недели увидите все плоды своей деятельности. Не нужно упражняться в красноречии перед начальством – просто доведите до них новость о своих впечатляющих результатах.

Водолей

У Водолеев есть шанс показать свою яркость и профессиональность. Нестандартный подход – то, чего ищут сегодня совершенно все люди. Будьте готовы к тому, чтобы столкнуться с недоумевающими взглядами и массой критики. Но идите напролом и делайте так, как считаете для себя нужным.

Рыбы

Для Рыб все обстоит крайне непросто. Если с кем-то рассорились, то знайте, что дипломатия – это сдержанность, прежде всего. Только так можно найти ключ к человеку.